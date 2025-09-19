Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video nel quale sottolinea come secondo lui, il miglior centravanti a disposizione della Juventus sia ancora Dusan Vlahovic, perchè tecnicamente superiore a Jonathan David e Lois Openda.

Per Sabatini inoltre, il club bianconero dovrà lavorare e molto sulla fase difensiva, apparsa lacunosa nelle ultime due gare contro Inter e Borussia Dortmund.

Juventus, Sabatini è certo: 'Vlahovic meglio di Openda e di David e forse tra i primi attaccanti in Europa'

"Continua a fare un figurone Vlahovic, che credo rappresenti una bella storia di calcio, ma anche di vita - ha dichiarato Sabatini - Perché la sliding doors del serbo è stata incredibile, visto che la sua strada sembrava lontana da Torino e che invece ora si ritrova a fare la differenza con la maglia bianconera.

Il classe 2000 non doveva essere alla Juventus e invece la sta salvando e penso che sia meglio di Jonathan David e di Lois Openda e non parlo del momento ma proprio genericamente. Addirittura arrivo a dire che il serbo è uno dei migliori centravanti in Europa, ma questo racconto sul bomber ex Fiorentina da una parte inorgoglisce i tifosi bianconeri, dall'altra nasconde una certa fragilità della compagine piemontese".

Sabatini ha proseguito: "Dico questo perché la Juve porta a casa il 4 a 3 contro l'Inter e il 4 a 4 contro il Borussia Dortmund nella festa generale del pubblico che però non ha dato peso ai limiti che la squadra sta palesando. Uno ad esempio l'ho visto tra i pali: Di Gregorio a mio avviso non è molto più forte di Perin e quest'ultimo potrebbe fare molto comodo alla formazione bianconera da titolare.

Anche il reparto difensivo ha le sue responsabilità e Bremer, che è il più forte di tutti là in mezzo, è comunque reduce da un anno di inattività per colpa del crociato. Quindi vedo che la squadra in queste partite tendeva a rinculare indietro e a schiacciarsi nella propria area di rigore, palesando quella paura che non può essere additabile come un limite tecnico di Tudor. Per il resto la Juventus è una squadra che vive su Vlahovic che è un trascinatore e su Yildiz che non diventerà un campione perché già lo è".

Vlahovic, un momento di forma oggettivamente migliore di quello di David

Seguendo le parole di Sabatini, è doveroso sottolineare come Dusan Vlahovic stia mostrando un momento di forma migliore rispetto a quello che sta attraversando Jonathan David.

Il canadese, eccetto contro l'Inter, è partito sempre titolare e in 213 minuti disputati ha messo a segno una sola rete. Il serbo, che invece è stato schierato dal primo minuto solo nel derby d'Italia, è riuscito a trovare 4 segnature in 141 minuti disputati.