Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, ritorna la Serie A con un turno che potrebbe già dire molto sulla lotta per lo Scudetto. Sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium, la Juventus ospita l'Inter in un derby d'Italia che potrebbe già risultare decisivo. Tudor conferma Yildiz e David, mentre Chivu punta tutto sul tandem offensivo formato da Lautaro e Thuram.

3-4-2-1 per Tudor, Conceicao resta in dubbio

La Juventus arriva da due vittorie consecutive contro Parma e Genoa e sarà chiamata ad una grande prestazione contro l'Inter per confermare quanto di buono fatto in questo primo scorcio di stagione.

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico bianconero Tudor è pronto a confermare il suo 3-4-2-1 ma potrebbe non avere a disposizione Francisco Conceicao. Il portoghese ha accusato delle noie muscolari durante il ritiro con la Nazionale e per questo va verso il forfait. Al suo posto, possibile chance per Koopmeiners che dovrebbe comporre la trequarti assieme a Yildiz. Nel ruolo di prima punta, confermato Jonathan David in netto vantaggio su Vlahovic. Pronto a subentrare Openda mentre Zhegrova non sarà arruolabile e potrebbe debuttare contro il Verona.

Sulle fasce ballottaggio Joao Mario-Kostic per sostituire Cambiaso, mentre a centrocampo tutto confermato con gli intoccabili Thuram e Locatelli.

Infine, difesa a tre composta da Bremer, Gatti e Kelly a protezione di Michele Di Gregorio.

3-5-2 per Chivu, Sucic possibile conferma

In casa Inter si respira un'aria differente visto il ko contro l'Udinese. I nerazzurri sono chiamati ad una reazione di spessore per non perdere terreno dalla vetta della classifica.

Per quanto concerne il possibile undici titolare, Chivu dovrebbe confermare il 3-5-2 delle prime uscite con Sucic che dovrebbe esser confermato a centrocampo, accanto a Barella e Calhanoglu. Sulle fasce spazio a Dimarco e Dumfries mentre in attacco fari puntati sulla "Thu-La" con Thuram e Lautaro Martinez pronti ad una prestazione di grande livello per regalare un successo importante.

In difesa, possibile debutto per Akanji in vantaggio su Bisseck. Confermati Acerbi e Bastoni mentre in porta ci sarà Sommer.

Precedenti e probabili formazioni

Sono 184 i precedenti tra le due compagini in quel di Torino. 88 successi da parte dei bianconeri, 49 le vittorie dei nerazzurri. Nell'ultimo incrocio, fu la Vecchia Signora ad imporsi per 1-0 grazie alle rete di Conceicao, mentre l'ultimo successo dell'Inter è datato 2023-24 con il risultato di 10- firmato Calhanoglu.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Joao Mario; Koopmeiners, Yildiz; David.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.