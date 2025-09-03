Nelle scorse ore il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Youtube sottolineando come la Juventus avrebbe la ferrea intenzione di blindare Kenan Yildiz, talentuoso esterno offensivo turco. Comolli avrebbe quindi preparato un rinnovo di contratto con ingaggio a salire fino ad arrivare a una somma superiore ai 5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, Schira: 'I bianconeri vogliono blindare Yildiz, pronto un rinnovo con ingaggio a salire'

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Youtube della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro fra il club bianconero e Kenan Yildiz: "Il turco è la pietra angolare intorno alla quale i bianconeri vogliono costruire un nuovo ciclo possibilmente vincente.

Parliamo di un giocatore non straordinario, di più e Comolli sa di avere in mano un potenziale campione e per questo vuole blindare anche perché Yildiz guadagna appena 1 milione e mezzo stagione più bonus, pochi per quello che ha dimostrato 12 gol tra Serie A, Coppa Italia, Champions League, Mondiale per Club e Super Coppa Italiana alla prima stagione con nove assist. Ha quindi sfiorato la doppia doppia, numeri di tutto rispetto e che sono inferiori solo a un certo Yamal. Ecco perché l'idea della Juve di blindarlo, ecco perché il giocatore si aspetta un riconoscimento ed ecco perché qualche sondaggio della Premier League era arrivato nelle scorse settimane, soprattutto nel mese di giugno durante il mondiale per club.

Ad esempio il Chelsea aveva fatto un sondaggio, ad esempio l'Arsenal si era interessato".

Schira ha poi precisato: "Attenzione, poi non siamo arrivati nell'alveo del "ti offro 50, ti offro 60, ti offro 70" ma interessi reali all'entourage del giocatore e richiesta di informazione alla Juve, sì. Ma la vecchia signora non ha mai aperto la porta, perché considera Yildiz incedibile tanto che conta rinnovarlo con una base fissa di 3 milioni e mezzo, 3 milioni e 6 più tutta una serie di bonus per scollinare facilmente i 4 milioni. Contratto a salire, che dovrebbe essere 3,5-3,6 il primo anno, 3,7 il secondo, 3,8 il terzo, 4 milioni il quarto e, 4,2 l'ultimo anno di contratto per tutta una serie di bonus che gli permetteranno poi negli anni sino ad arrivare a 5 milioni e mezzo bonus compresi".

Yildiz, un campione da cui ripartire ma occhio alla concorrenza di Openda

La Juventus senza ombra di dubbio punterà ancora forte su Kenan Yildiz ma al contrario della scorsa stagione, quando il turco sostanzialmente non aveva un ricambio all'altezza, quest'anno potrà vantare in rosa un talento come quello di Lois Openda. Il belga nasce come esterno proprio di sinistra, posizione nella quale il classe 2005 ama svariare. Un duello che renderà la rosa della vecchia signora ancora più lunga, ma che costringerà per forza di cose uno dei due alla panchina.