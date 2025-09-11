Kenan Yildiz è uno dei calciatori più importanti della Juventus. Dopo una stagione di apprendistato, il talento turco si sta prendendo un posto da assoluto da protagonista con Igor Tudor ed è diventato un punto di riferimento per l'intera squadra. Le sue prestazioni non sono passate inosservate visto l'interesse da parte del Manchester City di Pep Guardiola, che sarebbe pronto a un'offerta già a gennaio.

Il City mette nel mirino Yildiz

Tecnica, classe, velocità, sacrificio e visione di gioco. Tutte caratteristiche che fanno del dieci bianconero uno dei migliori talenti del panorama internazionale.

Dopo Chelsea ed Arsenal che in estate avevano provato ad intavolare una trattativa con la Juve, potrebbe essere il turno del Manchester City che sarebbe molto interessato al classe 2005.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il club di Manchester starebbe valutando un'offerta da circa 70-75 milioni per convincere la Vecchia Signora a privarsi di uno dei suoi elementi cardini già a gennaio. Da capire se ci sarà realmente tale offerta, con la Juventus che però non ha alcuna intenzione di cedere il suo numero dieci, tantomeno a metà stagione. A questo aspetto, si aggiunge la volontà della Vecchia Signora di rinnovare il contratto del 20enne trequartista con un prolungamento fino al 2030 e con un ingaggio da circa 4-5 milioni.

Una mossa che bloccherebbe sul nasce ogni eventuale proposta da parte del City e degli altri top club europei.

Sempre più probabile l'addio di McKennie in estate, in bilico anche Kostic

Intanto Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus in estate. Nonostante un ruolo importante sia dentro che fuori dal campo, l'avventura in bianconero del centrocampista americano potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Tra le parti non si è trovato un accordo per il prolungamento del contratto che scade nel giugno 2026 e questo può portare l'ex Schalke 04 ad accordarsi con qualsiasi club dal prossimo gennaio. Su di lui oltre ad alcune società italiane come Napoli e Roma, ci sarebbe un forte interesse di diversi club della MLS, che già a fine estate avevano provato a intavolare una trattativa con la Juventus.

Oltre McKennie, fari puntati anche su Filip Kostic che - come il centrocampista americano - ha il contratto in scadenza nel 2026. Dopo aver rifiutate le offerte di Roma ed Atalanta, l'esterno serbo è rimasto alla corte di Tudor con l'obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante. Nonostante ciò, la sua avventura con la maglia della Vecchia Signora dovrebbe giungere a termine al termine della stagione visto che al momento le contrattazioni del rinnovo sembrerebbero bloccate.