La Juventus si prepara alla sfida di domani 8 febbraio contro la Lazio allo Stadium con qualche punto interrogativo legato alle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave. Luciano Spalletti deve infatti monitorare fino all’ultimo le situazioni di Francisco Conceicao e Lloyd Kelly, entrambi non al meglio e destinati, salvo sorprese, a partire dalla panchina. Una scelta dettata dalla prudenza, con lo staff medico che preferisce non correre rischi inutili in una fase delicata della stagione. La notizia positiva, invece, riguarda il ritorno tra i titolari di Kenan Yildiz, pronto a riprendersi un ruolo centrale nello scacchiere bianconero in una partita di grande importanza contro un avversario diretto come la Lazio.

Le scelte di Spalletti e la probabile formazione

Per il resto, la Juventus sembra orientata a confermare il 3-4-2-1, modulo che Spalletti considera ideale per garantire equilibrio e sfruttare al meglio le caratteristiche dei singoli. Tra i pali ci sarà Di Gregorio, ormai punto fermo della squadra e garanzia di affidabilità. Davanti a lui, la linea difensiva a tre vedrà Kalulu sul centro-destra, Bremer al centro e Koopmeiners sul centro-sinistra. L’olandese arretrerà il suo raggio d’azione proprio a causa delle condizioni non ottimali di Kelly, dimostrando ancora una volta la sua duttilità tattica.

A centrocampo, sulla corsia di destra agirà McKennie, chiamato a garantire dinamismo e inserimenti senza palla.

In mezzo al campo toccherà alla coppia formata da Locatelli e Thuram, con il primo incaricato di dettare i tempi e il secondo di dare fisicità e strappi. Sulla sinistra si muoverà Cambiaso, elemento fondamentale per ampiezza e qualità nella fase di spinta.

Sulla trequarti, l’assenza dall’inizio di Conceicao apre le porte a Miretti, che affiancherà Yildiz alle spalle dell’unica punta. Un duo giovane ma tecnico, chiamato a collegare centrocampo e attacco e a creare superiorità tra le linee. In avanti, infine, agirà David, nettamente favorito su Openda per una maglia da titolare. Il canadese offre maggiore profondità e capacità di attaccare lo spazio, caratteristiche ritenute decisive contro la difesa della Lazio.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti

Il rinnovo di Yildiz e il legame con la Juventus

Oltre al campo, la giornata di oggi, 7 febbraio, è stata speciale per la Juventus anche fuori dal rettangolo verde. Il club ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz, blindando uno dei talenti più luminosi del progetto bianconero. Il turco, intervenuto in conferenza stampa, non ha nascosto la sua emozione e il suo attaccamento ai colori juventini: “Sono molto sicuro che faremo belle cose in futuro, io amo la Juventus”.

Parole che testimoniano un legame sempre più forte tra il giocatore e l’ambiente, e che rappresentano un segnale importante anche per i tifosi.

Al fianco di Yildiz, durante la conferenza, era presente tutta la dirigenza, capitanata da Damien Comolli. L’amministratore delegato ha voluto sottolineare il valore strategico di questo rinnovo per il presente e il futuro del club: “Una felicità che condivisa da tutti dalla nostra proprietà, da Luciano Spalletti da Giorgio Chiellini, da François Modesto e Marco Ottolini”.

Il prolungamento di Yildiz non è solo una mossa di mercato, ma una dichiarazione d’intenti: la Juventus vuole costruire il suo futuro puntando sui giovani di qualità, capaci di incarnare lo spirito bianconero. E già da domani, contro la Lazio, il talento turco sarà chiamato a dimostrare sul campo perché il club ha deciso di scommettere ancora su di lui.