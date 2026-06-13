Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video dedicato al calciomercato su Youtube e partendo dal Milan ha detto: "Il nome di Marcus Krosche, direttore sportivo del Francoforte, è il nuovo candidato per diventare il neo ds dei rossoneri. E' un profilo emerso in queste ore e che i dirigenti del club lombardo stanno corteggiando e che sperano di poter portar via al club tedesco, dove Krosche è ritenuti come una figura apicale. Sul tema allenatore invece, bisogna fare chiarezza: si continua a dire che Glasner ha un accordo di base con il Milan e che l'austriaco stia solo aspettando il via libera di Cardinale ma da quello che mi risulta non è cosi.

Le parti non hanno raggiunto un accordo e non è mai esistito un patto, perché Glasner ha incontrato effettivamente il Milan per un faccia a faccia di 6 ore martedì scorso, ma da li non si è andati avanti. Due nomi invece bisogna tenere in considerazione per la panchina dei rossoneri, Jaissle che ha parlato nuovamente con la dirigenza rossonera in un contatto diretto e Ruben Amorim, di cui si sta parlando poco ma che va tenuto in considerazione".

Inter, Romano: 'Endrick? Accostarlo all'Inter è fantascienza'

Romano ha poi detto: "Mi sono arrivate tante domande sull'accostamento fra l'Inter ed Endrick. E' un nome che sta circolando tanto sui social e qualcuno ha addirittura usato il mio nome per accostarlo ai nerazzurri ma approfitto per dire che il brasiliano non va proprio da nessuna parte.

Endrick è un calciatore che il Real Madrid vuole tenere con se, sul quale punteranno l'anno prossimo e inoltre, accostare un calciatore ad un club ora che sta per affrontare il mondiale da presunto protagonista, è fantascienza. Ad oggi quindi non c'é il minimo segnale, poi le cose possono sempre cambiare, ma in questo momento fra Endrick e l'Inter c'é 0".

Juventus, Romano: 'Non ci sono stati contatti con Vlahovic'

Restando sul tema attaccanti poi Romano ha concluso dicendo: "Può esserci un riavvicinamento fra la Juventus e Vlahovic ora che c'é stato un avvicendamento sulla poltrona dell'amministratore delegato? Andando sul concreto posso dire che Carnevali, che si è insediato da poche ore, non ha ancora chiamato il serbo.

Questo per dire che il classe 2000 non sarebbe una priorità per il neo dirigente bianconero. C'è altresì da dire che Vlahovic ora è libero e aveva chiuso con la Juventus, si, ma quella di Comolli. Una società molto intransigente, che ha dettato una linea dura e alla quale il serbo non è voluto sottostare. Carnevali sicuramente ha un altro tipo di stile e approccio e quindi starà alla Juventus capire se vorrà ricontattare Vlahovic. Ad oggi non l'ha fatto".