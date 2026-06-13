Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e parlando del Milan ha detto: "Comunque vada la vedo male. Perché la programmazione di una società deve essere fatta anche in eccellenza e senza di quella è chiaro che escano nomi che inseguono nomi. Possiamo infatti parlare di un nome emergente come Jaissle, di Glasner che sicuramente è un candidato credibile come di un terzo nome che potrebbe venire fuori. Ma chiunque arriverà scoprirà il malcontento che si cela all'interno della rosa e di tutti quei calciatori che non vedono l'ora di poter parlare col nuovo ds per chiedergli di essere ceduti.

Leao è già uscito ufficialmente allo scoperto, gli altri lo faranno in privato ma sarà cosi".

Juventus, Pedullà: 'Cosa mi aspetto da Carnevali? Che si smetta di pagare commissioni cosi alte'

Riferendosi poi alla Juventus, Pedullà ha detto: "Carnevali si insidierà nel club piemontese dalla prossima settimana e sta andando avanti nei dialoghi con quelli che sono i suoi riferimenti, in attesa di capire cosa farà la società con le altre figure dirigenziali. Bisognerà capire ad esempio se si proverà a fare un ultimo tentativo per Tognozzi o se si farà a meno anche della figura di Modesto. Cosa mi aspetto quindi da Carnevali? Una selezione sulle cose giusta da fare e soprattutto su quelle da evitare, come il pagare commissioni alte agli agenti o prendere dei cartellini al buio.

Bisognerà poi perfezionare la ricerca dei talenti sia in Italia che all'estero, prendendo magari gente che ti costa pochissimo e che puoi rivenderti al quadruplo. Mi aspetto anche uno zoccolo italiano più importante e meno gente che va a Torino solo per svernare. Insomma mi aspetto più dignità da un club che non dovrà pensare di vincere sin da subito ma che dovrà pensare di avvicinarsi, senza scaraventare soldi dalla finestra come fatto finora".

Napoli, Pedullà: 'Gila vuole solo il Napoli, Lotito si accontentasse di 10 milioni'

Infine il giornalista ha parlato di Gila: "Lo spagnolo vuole soltanto il Napoli e questo discorso il difensore lo ribadirà alla Lazio. Quindi tutti gli altri nomi che stanno uscendo per la retroguardia partenopea secondo me sono dei riempitivi. Cosa dovrà fare Lotito? Scegliere se prendere 0 la prossima estate, visto che il calciatore va in scadenza, o 10 milioni più magari una percentuale sulla futura rivendita".