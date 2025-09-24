Aston Villa e West Ham starerebbero seguendo da vicino Manuel Locatelli, uno dei leader della mediana della Juventus.

Il club lo valuta attorno ai 35 milioni di euro, ma molto difficilmente se ne priverà nella finestra invernale del calciomercato.

Pressing di Aston Villa e West Ham per Locatelli ma la Juventus non apre alla cessione

Aston Villa e West Ham sarebbero dunque sulle tracce dell'ex Sassuolo, che molto difficilmente però, come accennato, verrà sacrificato dalla Juventus, con Tudor che ha trovato in lui un elemento imprescindibile.

Anche in estate si era palesato un interesse da parte di alcuni club arabi, ma anche in quel frangente i bianconeri avevano risposto picche.

La Juventus non vorrebbe privarsi di Locatelli anche per mancanza di adeguate alternative in rosa, con Koopmeiners che continua a faticare e molto ad offrire un rendimento anche solo sufficiente.

L'ex Lazio Sergej Milinkovic Savic, valutato attorno ai 30 milioni dall'Al-Hilal, Yves Bissouma del Tottenham e Dani Ceballos del Real Madrid le possibili alternative qualora la società bianconera dovesse decidere di prelevare comunque un centrocampista nella prossima finestra di mercato (quella invernale).

Non tramonta la pista Araujo per la difesa

Oltre ai movimenti in mediana, la Juventus sta valutando anche un possibile rinforzo in difesa così da dare maggiori alternative a mister Tudor. I bianconeri sono in particolare alla ricerca di un centrale che possa completare la retroguardia assieme ai vari Bremer, Rugani, Gatti, Kalulu e Kelly.

Uno dei nomi che resta sul taccuino della dirigenza è quello di Ronald Araujo, sempre in uscita dal Barcellona.

Il centrale uruguaiano, già trattato nelle precedenti sessioni di mercato, non sta trovando molto spazio e potrebbe lasciare i blaugrana per giocare con maggiore continuità anche in vista dei prossimi Mondiali. La Juventus sarebbe ancora interessata al centrale del Barca ma Comolli e soci appaiono piuttosto 'spaventati' dalla richiesta del club spagnolo, che vuole tra 35 e 40 milioni di euro.

In Juventus-Atalanta possibile esordio dal primo minuto per Zhegrova

Guardando invece al campo, Tudor e lo staff tecnico stanno preparando il match contro l'Atalanta in programma nel prossimo weekend.

Dopo due pareggi consecutivi contro Borussia Dortmund ed Hellas Verona, c'è bisogno di tornare ai tre punti: per riuscirci, l'allenatore croato medita qualche cambio di formazione. Al riguardo, starebbe prendendo quota la posizione di Edon Zhegrova, che contro la Dea potrebbe esordire da titolare accanto ad Yildiz e a uno tra David e Vlahovic.