Dopo il pareggio amaro contro il Verona, la Juventus vuole riprendere il proprio percorso in campionato. Sabato alle ore 18, all'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri ospitano l'Atalanta di Ivan Juric che arriva dal rotondo successo sul Torino. Tudor ritrova Bremer dal primo minuto e dovrebbe confermare Yildiz, mentre Juric si affida a Krstovic sostenuto da Samardzic e Sulemana.

Modulo 3-4-2-1 per Tudor, ritorna Bremer dal primo minuto

Il modulo sarà il canonico 3-4-2-1 con un rientro molto importante ovvero quello di Gleison Bremer. Dopo aver saltato la sfida del Bentegodi per turnover, il brasiliano è pronto a ritornare al centro della difesa che dovrebbe esser completata da Gatti e Kelly.

A centrocampo, ballottaggio tra Locatelli e Koopmeiners con il primo favorito, mentre Thuram resta intoccabile nonostante un po' di fatica per i numerosi impegni. Sulle fasce, ritorna Kalulu nel ruolo di esterno destro a tutta fascia, mentre sulla corsia opposta dovrebbe essere confermato Cambiaso.

In attacco, i dubbi maggiori per Tudor. Il primo riguarda la staffetta tra David e Vlahovic con il canadese che sembrerebbe favorito; l'altro riguarda l'impiego di Edon Zhegrova che sta aumentando la condizione e punta ad un minutaggio più alto. Conceiçao resta favorito ma il kosovaro potrebbe risultare un'arma da utilizzare a partita in corso. La certezza risponde al nome di Kenan Yildiz, pronto a completare la trequarti.

Juric si affida a Krstovic, out Hien e Zalewski

Nonostante la pesante sconfitta contro il Psg in Champions, l'Atalanta sta vivendo un buon momento di forma ed è ancora imbattuta in campionato con due vittorie ed altrettanti pareggi. Contro la Juve, la Dea proverà ad ottenere un risultato positivo per rimanere ai vertici della classifica.

Juric si affida al suo 3-4-2-1 ma perde pedine importanti soprattutto in difesa. Infatti, dopo Scalvini, il tecnico dovrà rinunciare anche ad Hien per un problema muscolare. Quindi possibile chance per il giovane Anahor che dovrebbe completare la retroguardia assieme a Kossounou e Dijmsiti. A centrocampo confermata la diga composta da Pasalic e capitan De Roon mentre sulle corsie spazio a Bellanova e Zappacosta, vista l'assenza di Zalewski che resterà fuori per almeno tre settimane.

In attacco, fari puntati su Nikola Krstovic che arriva dalla doppietta contro il Torino. L'ex Lecce dovrebbe esser supportato da Samardzic e Sulemana. Possibile rientro a gara in corso per Lookman e De Ketelaere che dovrebbe recuperare dal problemino che lo ha tenuto fuori contro i granata.

Statistiche e probabili formazioni

Sono 75 i precedenti tra le due compagini disputatesi a Torino con ben 60 vittorie da parte dei bianconeri contro gli 11 successi da parte della Dea. Nella passata stagione, furono però i bergamaschi ad imporsi con un roboante 4-0 firmato dalle reti di Retegui, De Roon, Zappacosta e Lookman.

Juventus(3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

Atalanta(3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Dijmisiti, Anahor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic.