La Juventus sta già iniziando a muoversi per il prossimo calciomercato estivo. L'intenzione della società bianconera è quella di rinforzare l'organico in ogni reparto, così da essere competitiva in Italia e in Europa. In estate, potrebbe esserci una rivoluzione in porta con Mattia Perin ma anche Michele Di Gregorio che potrebbero lasciare Torino. La Vecchia Signora valuta le possibili alternative e tra le principali ci sarebbe quella che porta a Elia Caprile.

Bianconeri su Caprile, possibile sfida al Milan

Il numero uno del Cagliari sta offrendo ottime prestazioni ed è sicuramente uno dei portieri in rampa di lancio.

Sicurezza, fermezza tra i pali e buona padronanza coi piedi. Tutte caratteristiche importanti per un estremo difensore. L'interesse dei top club italiani è concreto, a cominciare dalla Juventus che già questa estate aveva chiesto informazioni per l'ex Napoli.

Nel giugno 2026, la Vecchia Signora potrebbe ritornare alla carica viste le situazioni in bilico di Perin ma anche di Di Gregorio che piace ad alcune società inglesi. In caso di cessione di uno dei due, la Juve potrebbe intavolare una reale trattativa per il classe 2001, la cui valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Il club bianconero deve però guardarsi dall'interesse anche del Milan che in estate potrebbe salutare Mike Maignan, visto il contratto in scadenza 2026 per il numero uno francese.

I rossoneri valutano anche altri profili come lo stesso Perin e Suzuki del Parma.

Possibile cessione a gennaio per Koopmeiners, le alternative in mediana

Il futuro di Teun Koopmeiners alla Juventus è in bilico. Nonostante il cambio il ruolonel nuovo progetto targato Tudor, l'olandese non è riuscito a dare continuità di prestazioni e ciò potrebbe portare ad una possibile cessione già nel mercato invernale. Al momento non si può parlare di trattative concrete, ma alcuni club come la Roma avrebbero chiesto informazioni per l'ex Atalanta. La Vecchia Signora prenderebbe in considerazione solo offerte attorno ai 45 milioni di euro, cifra che verrebbe successivamente reinvestita per rinforzare la mediana.

Il centrocampo è il vero tasto dolente in casa Juventus, con Tudor che chiede alternative di spessore per giocarsi le proprie chance in ottica Scudetto. Resta forte la candidatura di Sergej Milinkovic Savic che presenta il contratto in scadenza con Al-Hilal e che a gennaio potrebbe esser ceduto per una cifra vicina ai 30 milioni. Non tramonta poi la pista Ceballos che potrebbe lasciare il Real per giocare con continuità. Lo spagnolo piace anche al Marsiglia e ha una valutazione vicina ai 20 milioni di euro.