Nelle scorse ore l'esterno dell'Atletico Madrid Nico Gonzalez ha parlato al quotidiano As del suo trasferimento dalla Juventus al club spagnolo, sottolineando quanto sia stato facile per lui sposare il progetto dei "Colchoneros".

Nico dimentica la Juve: 'Quando ti chiama l'Atletico Madrid non ci pensi due volte e gli dici di si'

Nico Gonzalez ha bagnato il suo esordio in Liga con la maglia dell'Atletico Madrid segnando la rete del 2-0 contro il Villareal che è valsa ai Colchoneros i primi tre punti della stagione. L'argentino, passato nel club iberico in questo mercato dalla Juventus con la formula del prestito, ha dunque rilasciato le sue prime parole alla nota testata As, e parlando proprio del suo arrivo in Spagna ha detto: "Sono una persona che va sempre in giro con il sorriso sulle labbra, sono molto positivo, sempre felice e cerco di trasmettere tutto questo ai miei compagni.

Se ti chiama l'Atletico, non ci pensi due volte: dici di sì".

Nico González ha raccontato le sue prime impressioni sull’esperienza all’Atlético Madrid, soffermandosi in particolare sull’impatto avuto dall’ambiente e dai tifosi. L’attaccante argentino ha dichiarato di essere rimasto colpito dall’atmosfera dello stadio e dall’entusiasmo del pubblico, emozioni che – come confidato – spera di poter vivere molte altre volte. Già i compagni gli avevano parlato di queste sensazioni, ma viverle di persona, ha aggiunto, è stato qualcosa di speciale: la musica, il mate, i sorrisi e l’accoglienza ricevuta lo hanno profondamente colpito, riempiendogli il cuore.

Riguardo al trasferimento, González ha spiegato che la decisione è maturata in tempi molto rapidi e senza grandi riflessioni preliminari, ma di aver sempre mantenuto ottimi rapporti con i compagni e di aver trovato nell’ambiente madrileno un’accoglienza calorosa che ha reso l’approdo ancora più piacevole.

Sul proprio ruolo in squadra, il giocatore ha sottolineato di considerarsi principalmente un lavoratore al servizio del collettivo, pronto a dare il massimo in qualsiasi posizione venga schierato. Si è definito un elemento che mette al centro la disponibilità e l’impegno, senza particolari preferenze tra il giocare a destra o a sinistra, purché possa contribuire al successo del gruppo.

La conferma di Nico Madrid passa dal numero di presenze dell'argentino

Nico Gonzalez, come già accennato, è passato dalla Juventus all'Atletico Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Queste, sarebbero legate al numero di presenze che il calciatore collezionerà in Liga. In particolare stando ad alcune indiscrezioni, all'argentino serviranno almeno 20 gare da almeno 45 minuti in campionato per essere riscattato obbligatoriamente dai Colchoneros.