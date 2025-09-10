Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Inter starebbe valutando il profilo di Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco che andrà in scadenza di contratto nel 2026. Romano, si è poi soffermato sulla Juventus, il club bianconero avrebbe intenzione di intensificare i contatti con Kenan Yildiz al fine di rinnovargli il contratto.

Fabrizio Romano: 'Upamecano è un difensore apprezzato dall'Inter, la Juve ora vuole fare sul serio per il rinnovo di Yildiz'

Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato sul proprio canale Youtube e partendo da un'indiscrezione di calciomercato riguardante l'Inter ha detto: "Attenzione al 2026 perché inizia a muoversi il mercato e anche i rumors che riguardano diversi giocatori, tra cui c'è Dayot Upamecano, difensore centrale del Bayern Monaco.

In tanti hanno parlato di Inter a parametro zero per lui e posso confermare che i nerazzurri apprezzano il giocatore. Ad Appiano Gentile conoscono anche molto bene gli agenti, insomma, Upamecano è un elemento che è sempre piaciuto molto. Allo stesso tempo c'é però un tema che è quello del rinnovo col Bayern. A me risulta che i tedeschi da mesi stiano lavorando per rinnovare il contratto del difensore e continuano a lavorarci in queste settimane. Il Bayern vuole arrivare al rinnovo, vuole convincere il giocatore con un contratto importante, perché vede in Upamecano un potenziale punto fisso della propria retroguardia. Quindi prima di poter parlare di un obiettivo vero per i club italiani, su tutti l'Inter, bisognerà attendere l'evoluzione della vicenda con i bavaresi.

Il classe '98 a parametro zero per il 2026 può essere un'opzione soltanto nel caso in cui non rinnovasse e quindi non sarà un'operazione semplice".

Romano si è poi spostato in casa Juve dicendo: "Lavori in corso alla Continassa sul nuovo contratto di Yildiz. Il piano di Comolli è sempre stato quello di concentrarsi molto sulle operazioni da fare in estate. Questo è un metodo di lavoro francese, ad esempio anche il Paris Saint-Germain opera cosi, tanto è vero che Barcolà non è stato ancora rinnovato perché il PSG era concentrato sulle vicende del mercato in entrata. La Juventus in ogni caso ha parlato più volte con Yildiz della volontà di prolungare il suo contratto perché è sempre stata una priorità, anche quando altri club hanno bussato alla porta per chiedere informazioni sul turco.

Per quanto riguarda il piano di Comolli, adesso si può entrare nel vivo del dialogo con il classe 2005, quindi si può iniziare a ragionare ancora meglio sui numeri, a entrare nella fase più calda del rinnovo".

Juve, le cifre che circolerebbero sul rinnovo di Yildiz

Le parole di Romano proprio sul rinnovo di Yildiz trovano conferme da più parti. Si parlerebbe infatti di un prolungamento di contratto che servirà principalmente ad adeguare lo stipendio del turco. In questo senso, il classe 2005 dovrebbe siglare un accordo con la Juventus che gli farà guadagnare circa 5 milioni di euro a stagione.