Nelle scorse ore il giornalista Nicolò Schira si è detto particolarmente scettico su Youtube delle indiscrezioni di calciomercato che vorrebbero l'Inter sulle tracce di Upamecano del Bayern Monaco e la Juventus attenta osservatrice di Milinkovic Savic dell'Al-Hilal.

Calciomercato, Schira: 'Upamecano all'Inter e Milinkovic alla Juve più suggestioni che reali piste'

"Upamecano Inter e Milinkovic Juve mi sembrano più suggestioni che piste reali" questa è la frase che Nicolò Schira ha detto ai microfoni del suo canale Youtube in merito ai due nomi accostati con insistenza ai succitati club.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio, iniziando col difensore del Bayern Monaco: "Col massimo rispetto anche nei confronti dei colleghi che conosco, apprezzo, stimo ma secondo me Upamecano all'Inter, mi sembra un'operazione molto difficile, al di là della stima che la società nerazzurra possa avere. Chiunque apprezza Upamecano, però se il calciatore uscisse a parametro zero, servirebbero commissioni pesanti e un ingaggio molto alto, tutte cose che vanno contro la politica di Oaktree. Credo che per Upamecano se non dovesse rinnovare col Bayern Monaco, che comunque proverà con insistenza a trattenere il calciatore, ci può essere il Real Madrid di turno o al limite la Premier League. Per l'Inter, ripeto, la vedo molto dura".

Schira ha proseguito: "Vedo complicata anche l'operazione Milinkovic-Savic alla Juventus, perché è un tormentone di cui si parla ormai da 10 anni quasi, però il giocatore guadagna 22 milioni all'anno. Ok andrà in scadenza di contratto con l'Al-Hilal ma si libererà a zero? Non c'è indennizzo? E soprattutto, il serbo accetterà di guadagnare una cifra vicina ai 5-6 milioni? Parliamo di un quarto dello stipendio di quello che percepisce attualmente. Insomma anche qui la vedo difficile".

Infine il giornalista ha parlato di quello che potrebbe essere un grande ritorno fra le fila dell'organigramma Milan: "Cardinale rivuole Galliani in rossonero e Galliani ha detto si. Dopo il passaggio di proprietà del Monza, il "Condor" può essere libero di sposare un nuovo progetto e di vivere una nuova avventura.

Galliani ultra ottantenne, ma ancora lucido e presente nelle dinamiche calcistiche, sarà l'uomo forte del Milan in Lega calcio e avrà rapporti in federazione. Inoltre cercherà di aiutare il "diavolo" da un punto di vista della comunicazione, nel dettare le linee strategiche, perché Cardinale di fatto non l'abbiamo mai sentito".

Milan, i tifosi rispondono a Schira: 'Con Galliani speriamo le cose cambino all'interno del Palazzo'

Le parole di Schira, specie quelle sul possibile ritorno di Galliani, hanno acceso la discussione sul web: "Io francamente avrei visto Il Condor presidente e Scaroni a far altro" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Visto che oggettivamente il peso politico del Milan all'interno del Palazzo è pari a 0, oramai da molti anni, si spera che con il ritorno di Galliani la situazione possa migliorare".