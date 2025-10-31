Nelle scorse ore il nuovo allenatore della Juventus Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa, sottolineando di credere fortemente nelle qualità della formazione bianconera. Spalletti ha poi parlato del suo gruppo lavoro e della scelta di Baldini di non seguirlo a Torino.

Juventus, Spalletti: 'Se non credessi in questa squadra non avrei accettato gli 8 mesi di contratto'

Il neo tecnico della Juventus Luciano Spalletti si è presentato oggi in conferenza stampa, toccando diversi argomenti: "Sono sicuro che troverò una squadra ben allenata e in forma mentalmente, perché conosco Tudor e so quanto è bravo e professionale.

Ovviamente starà a noi lavorare in maniera forte per avere la possibilità di seguire le ambizioni di un club di questo calibro. Cosa penso della rosa? Se non credessi in questa rosa non avrei accettato la proposta che mi è stata fatta. Perché avrei dovuto dire di si a un contratto da 8 mesi? Per cui io penso di poter fare un buon lavoro con loro ma tutto passerà dalla disponibilità, dalla disciplina e dalla volontà per fare dei risultati importanti. Io vedo delle possibilità di mettere a posto le cose che ora non vanno, poi ovviamente non so dire con precisione il livello che toccheremo. E' chiaro però che le intenzioni e le mire sono alte, perché per un club importante come la Juventus entrare in Champions League è fondamentale.

Ma dovremo stare attenti, perché le atre corrono forte".

Sui collaboratori che lo accompagneranno nell'avventura piemontese, Spalletti ha detto: "Io ho portato 4 persone con me, 3 di questi sono tecnici e ci sarà un preparatore atletico. Volevo spendere poi due parole in favore di Daniele Baldini, che ha deciso di terminare questa collaborazione con me di sua spontanea volontà, tanto è vero che mi ha anche colto di sorpresa. Mi preme ringraziarlo, perché ho imparato molto da lui: parliamo di un ragazzo sveglio e lo si capisce dalla carriera che ha fatto da calciatore. Arrivare dove è arrivato lui con quella mole fisica non era facile e quindi anche in quel contesto ci ha messo un qualcosa in più mentalmente".

Juve, i tifosi commentano le parole di Spalletti: 'Bravo mister, trasmetta a questi giocatori cosa vuol dire essere vincenti'

Le parole di Spalletti hanno ovviamente catturato l'attenzione del pubblico bianconero sul web: "Bravo Spalletti, ci vuole calma e sangue freddo, trasmettere a questi giocatori che cosa significa essere vincente" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Io credo che la Juve abbia 3 allenatori a libro paga perciò é stato fatto un contratto breve, non perché si vuol prendere un altro allenatore e o non si creda in Luciano. La Juve va meritata".