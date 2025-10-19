San Siro accoglie una sfida che promette tensione tattica e significato emotivo: il Milan ospita la Fiorentina nella settima giornata di campionato, fischio d’inizio alle 20:45. In classifica i rossoneri inseguono continuità nelle zone alte. Con tre punti il Milan volerebbe in testa al campionato; la Viola, reduce da un avvio complicato, cerca punti per risalire la graduatoria che ora piange. La Fiorentina infatti, ancora a secco di vittorie, si trova in fondo alla classifica con soli 3 punti guadagnati.

Il match assume un motivo in più: Stefano Pioli torna a San Siro per la prima volta da avversario, come allenatore della Fiorentina.

Il mister viola ritrova lo stadio dove ha vinto lo scudetto con il Milan nel 2022, torna in un’arena colma di ricordi per lui e per i tifosi rossoneri.Si sfidano di fatto i due ultimi allenatori che hanno portato il Milan alla vittoria del tricolore. Prima di Pioli infatti, fu proprio Massimiliano Allegri a portare al successo il Milan nel 2011.

L’emergenza infortuni condiziona il match. Il Milan dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, fermo per un problema muscolare emerso dopo le nazionali; Pervis Estupiñán è out per un problema alla caviglia; Christopher Nkunku non ha superato gli ultimi controlli ed è indisponibile.

Ruben Loftus-Cheek è stato convocato ma non è a disposizione dopo il mancato superamento del test atletico: non sarà neppure in panchina. L'assenza principale però riguarda Christian Pulisic il faro di questa prima fase iniziale di stagione. Una rosa corta e i numerosi infortuni portano Allegri a sperimentare nuove soluzioni e dare opportunità a chi si è visto meno. Rafael Leao dovrebbe partire titolare e giocare al centro dell'attacco con il supporto di Alexis Saelemaekers, il belga non è ancora al meglio, ma ha stretto i denti per essere presente. A centrocampo Athekame dovrebbe agire sulla destra con Bartesaghi a sinistra. Nella parte centrale della mediana, vista l'assenza di Rabiot sarà il turno di Ricci con Modric in cabina di regia e Fofana a dare equilibrio.

In difesa il terzetto Tomori, Gabbia, Pavlovic dovrebbe essere l'unica conferma oltre a capitan Maignan. Il Milan è reduce dal pareggio a reti bianche contro la Juventus.

Nella Fiorentina il dubbio principale riguarda il riferimento principale offensivo. Moise Kean s'è infortunato con la nazionale, ma dovrebbe essere a disposizione e partire dal primo minuto. In alternativa è pronto Piccoli con il supporto di Fazzini. Dodò e Gosens a tutta fascia con la mediana organizzata e tutta tricolore con Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli. Difesa a tre con Pongracic, Pablo Mari e capitan Ranieri in linea per aiutare l'estremo difensore De Gea.

Tatticamente sarà un duello tra la costruzione organizzata del Milan, che cerca il controllo e le uscite pulite dai centrali, e la Fiorentina di Stefano Pioli, chiamata a ritrovare equilibrio e incisività in transizione: la Viola cercherà progressioni centrali e suggerimenti dai cinque di centrocampo per alimentare le punte.

La direzione di gara è stata affidata al signor Livio Marinelli, della sezione CAN di Tivoli, alla 66esima direzione nel massimo campionato. A completare la squadra arbitrale ci saranno a supporto i guardialinee Mondin e Bahri, il quarto ufficiale sarà Arena. Dalla sala VAR di Lissone agiranno il signor Abisso al VAR e Di Paolo in assistenza AVAR.

Milan: i giocatori convocati da Massimiliano Allegri per la partita contro la Fiorentina

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano;

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Loftus-Cheek, Modric, Ricci, Saelemaekers

Attaccanti: Balentien, Gimenez, Leao.

Fiorentina: la lista dei calciatori convocati per il ritorno a San Siro di Stefano Pioli

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli

Difensori: Comuzzo, Cordeiro Dos Santos, Gosens, Pablo Marí, Parisi, Pongračić, Ranieri, Viti

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Kouadio, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sabiri, Sohm

Attaccanti: Dzeko, Fortini, Gudmundsson, Kean, Piccoli