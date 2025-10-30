Secondo quanto rivelato dal giornalista Mirko Di Natale su X, anche la Roma si sarebbe inserita nella corsa a Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus in scadenza di contratto nella prossima estate. Un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe accendere uno dei capitoli più caldi del prossimo calciomercato invernale.

Vlahovic e quei gol che potrebbero servire alla Roma del Gasp

Il centravanti serbo, classe 2000, è tornato al gol proprio ieri nel match contro l’Udinese, interrompendo un digiuno che durava da diverse giornate. Un segnale importante per un giocatore che, tra infortuni e rendimento altalenante, resta comunque uno dei profili più appetibili in vista della finestra estiva.

E il fatto che il suo contratto con la Juventus scada nel 2026, ma con la possibilità di una cessione già nella finestra invernale che si aprirà a gennaio per evitare il rischio di un addio a zero nel giugno successivo, rende la situazione ancor più interessante.

La Roma, dal canto suo, ha bisogno come l’aria di ritrovare incisività offensiva. I numeri, in questo senso, parlano chiaro: appena due reti realizzate dai centravanti in 12 giornate fra campionato ed Europa League, entrambe firmate da Dovbyk, mentre Ferguson non è ancora riuscito a sbloccarsi. Un bottino magro e deludente, soprattutto per una squadra allenata da Gian Piero Gasperini, tecnico da sempre abituato a valorizzare al massimo il reparto offensivo.

In passato, anche i centravanti meno prolifici del “Gasp” riuscivano a chiudere la stagione in doppia cifra, un traguardo che al momento appare lontanissimo.

Ecco perché l’idea Vlahovic stuzzica e non poco la dirigenza giallorossa. Il serbo rappresenterebbe un investimento di grande spessore tecnico e mediatico, un colpo in grado di rilanciare le ambizioni della Roma e di restituire peso e pericolosità all’attacco. Tuttavia, l’operazione resta tutt’altro che semplice.

Vlahovic, la concorrenza per il centravanti è serrata

Da un lato, la Juventus non ha ancora rinunciato all’idea di prolungare il contratto del suo numero 9: il nuovo tecnico Luciano Spalletti, potrebbe infatti convincere Vlahovic a restare al centro del progetto bianconero.

Dall’altro, il giocatore continua a essere seguito con grande interesse da alcuni dei top club europei. Bayern Monaco e Barcellona avrebbero già effettuato dei sondaggi.

Insomma, il futuro di Dusan Vlahovic resta tutto da scrivere. Ma se le voci riportate da Mirko Di Natale trovassero conferma, la Roma sarebbe pronta a inserirsi con decisione, sperando di cogliere un’occasione che, anche solo qualche mese fa, sembrava impensabile.