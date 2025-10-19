La Juventus è uscita con le ossa rotte da Como, in un match perso 2-0 e nel quale la formazione di Tudor ha fortemente deluso. Eppure c'è chi dalla gara del Sinigaglia ha tratto anche spunti positivi, vale a dire Gianni Balzarini: il giornalista sportivo ha registrato un video su Youtube dove ha sottolineato di aver visto tante occasioni create dalla compagine di Igor Tudor.

Balzarini fuori dal coro: 'Col Como è la partita dove si è creato di più, peccato non aver sfruttato le occasioni'

Balzarini ha dunque commentato il match dicendo: "So che rischio di essere messo in mezzo sul web, ma secondo ma nella gara col Como la Juventus non aveva demeritato, anzi è stata la partita in cui si è creato più occasioni da inizio stagione.

Poi ovviamente sappiamo come è fatto il calcio e vince chi butta dentro la palla. Basterebbe comunque andare a vedere i dati a fine gara per accorgersi che la Juventus ha avuto diverse possibilità di fare male all'avversario e questo perché spesso e volentieri è mancato l'ultimo passaggio o il penultimo. In merito a questo ricordo nitida un'occasione nella quale Conceicao poteva servire David in mezzo all'area di rigore ma ha crossato troppo alto, costringendo il canadese a colpire la palla di mano".

Balzarini ha proseguito: "Quindi serviva essere più precisi in determinati passaggi del match. Anche nella fase difensiva bisognava avere più concentrazione, perché non puoi permetterti di prendere un gol a difesa schierata.

Nel frangente della prima rete comasca infatti, Kalulu si addormenta e Di Gregorio incolpevole è stato battuto. Da quel momento li però, non ricordo grandi occasioni per i padroni di casa, a parte una di Morata messa in angolo dall'estremo difensore bianconero. Continuo a dire che si è vista una Juventus molto propositiva, che non mi sento di condannare dopo una prestazione simile. Perché i ragazzi di Tudor sono in grado di mettere nella propria metà campo il Como, che non riusciva più a rispondere ai colpi bianconeri. Poi se sbagli il passaggio, se sbagli il tiro o l'intervento difensivo, è chiaro che poi il match assume altri contorni".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Che partita hai visto?'

Le parole di Balzarini, come prevedibile, hanno infuocato il web, con tantissimi tifosi che hanno risposto al giornalista: "Balza sei troppo buono, è una squadra senza idee e senza coraggio, buttato un altro anno" scrive un utente su Youtube. Un altro aggiunge: "Ma che partita hai visto? Sono completamente in disaccordo".

Infine un utente sottolinea: "Stagione già finita a ottobre. Sembra impossibile, ma ogni anno stiamo riuscendo a fare peggio del precedente! Che delusione immensa".