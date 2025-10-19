Nelle scorse ore Sandro Sabatini ha parlato su Youtube della Juventus e della gara persa a Como dagli uomini di Tudor. Nello specifico, il giornalista ha analizzato le prestazioni individuali dei calciatori bianconeri, soffermandosi in primis sulla partita giocata da Jonathan David.

Sabatini attacca David: 'Palesemente un giocatore non all'altezza'

Il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video su Youtube a seguito del KO incassato dalla Juventus sul campo per Como per 2-0 e parlando delle individualità bianconere ha detto: "Sembra di esagerare con le critiche o di infierire, ma Jonathan David è un giocatore palesemente non all'altezza.

Io credo che si riprenderà, credo che il suo valore non sia questo, però mi interrogo anche sul fatto che comunque in estate è era un parametro zero che non aveva mercato in Spagna e in Premier League. L'ha preso la Juventus perché non c'era concorrenza di un certo livello. Tra Vlahovic e David per me non c'è paragone: poi il serbo avrà anche tirato male nel secondo tempo alla fine quando la voleva pareggiare o tentare di segnare da solo. Avrà anche tirato una punizione insidiosa ma non imparabile, ma almeno Vlahovic qualche cosa l'ha fatta. David non tira neanche in porta, ma che centravanti è? Ma che attaccante è?"

Sabatini ha proseguito con l'analisi di altre individualità: "Su Di Gregorio c'è poco da dire, anche se sul secondo gol spinge poco con le gambe e parte un po' in ritardo.

Con questo non voglio togliere nulla alla prodezza fatta da Nico Paz. Il primo gol invece è responsabilità di Kalulu, che non si accorge dell'uomo dietro e guarda solo il pallone e in questo modo Kempf ha via libera per segnare. Poi c'è chi lascia partire il cross di Nico Paz, ovvero Locatelli che non va in pressing e non si accorge che quello è uno schema del Como. La prestazione di Rugani è sufficiente, Kelly a me non convince mentre Cambiaso è irriconoscibile. Le ultime prestazioni continue e di un certo livello dell'esterno, che è un giocatore forte, atleticamente bravo, intelligente, tatticamente duttile, risalgono a due anni fa. A Koopmeiners non do la croce addosso, mentre Thuram non riesce più a fare quelle fiammate di una volta".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Se nessuno ha cercato David un motivo forse c'era'

Le parole dette da Sabatini hanno catturato l'attenzione di centinaia di tifosi sul web: "Se nessuno ha cercato David, che da gennaio scorso era libero, forse un motivo c'era" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "L'unico straniero che ha lasciato il segno da subito alla Juventus appena arrivato in serie A è stato Trezeguet, che in comune con il canadese ha solo il nome David. Questo la dice lunga su qual è il livello attuale generale in giro".