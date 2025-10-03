Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini su YouTube, più di un tifoso della Juventus starebbe già chiedendo l'esonero di Igor Tudor.

Juventus, Balzarini: 'Comincia già a circolare il Tudor Out'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube e parlando della Juventus di Igor Tudor ha detto: "Da quello che mi arriva dai commenti e da ciò che si sente in giro, comincia già a circolare il ‘Tudor Out’. Mi sembra, però, un giudizio estremamente prematuro. Intanto, perché la Juventus non ha ancora perso una partita.

È vero, ci si poteva aspettare di più: a Verona la squadra poteva e doveva vincere, indipendentemente dagli episodi arbitrali. Lo stesso discorso vale per la sfida contro l’Atalanta, dove il primo tempo è stato di buon livello. Ma da qui ad attribuire a Tudor tutte le responsabilità della situazione, mi sembra davvero eccessivo".

Balzarini ha proseguito: "Credo che la società abbia il dovere di difendere l’operato di Tudor fino alla fine della stagione, a meno che non si verifichi qualcosa di irreparabile, come accaduto l’anno scorso con Thiago Motta dopo le due pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, con sette gol subiti e zero realizzati. In quel caso, la situazione era ormai allo sfascio.

Se una società decide di puntare su un allenatore, ha il dovere di sostenerne l’operato nei confronti di chiunque: della critica specializzata e di una minoranza di tifosi che già ne chiedono l’esonero. Poi, che Tudor debba rivedere alcuni aspetti del suo gioco, questo è possibile".

Il giornalista ha concluso: "Non siamo allenatori, quello è il ruolo di Tudor. Però sono convinto che un bravo tecnico sappia adattarsi alle esigenze dei giocatori, ai ruoli degli elementi che ha a disposizione e alle loro predisposizioni tecniche, senza pensare che debba essere sempre il calciatore ad adattarsi forzatamente ai suoi dettami tattici, cioè che il calciatore debba modificare le proprie caratteristiche per adeguarsi ai suoi dettami tattici.

Per questo non voglio neanche prendere in considerazione le voci che stanno circolando, ad esempio sul nome di Luciano Spalletti".

Juve, i tifosi si schierano accanto a Balzarini: 'Io sto con Tudor e con la società'

Le parole di Balzarini hanno acceso il pubblico bianconero sul web: "Io sono con Tudor, con Comolli e con la società. Prima vengono i conti a posto, poi la competitività. Credo, però, che già dal prossimo anno la squadra sarà competitiva, anche se personalmente penso che anche quest’anno potremo fare bene", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Ho visto stagioni iniziare anche peggio e, in Champions, finora abbiamo fatto solo due punti, ma mancano ancora 6 partite con 18 punti a disposizione. È vero che le cose non stanno girando bene, ma cambiare allenatore ora non gioverebbe a nessuno".