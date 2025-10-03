Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni de IlBiancoNero e parlando del big match di domenica sera fra la sua Juventus e il Milan di Massimiliano Allegri, si è detto molto preoccupato. Questo perché i rossoneri vengono da un periodo estremamente positivo e possono vantare un centrocampo di grande qualità.

Juventus, Tacchinardi lancia l'allarme: 'Ho paura del Milan, del suo entusiasmo e del suo centrocampo'

Il match di cartello della prossima domenica di Serie A sarà quello fra Juventus e Milan, un classico del calcio italiano di cui ha voluto parlare ai microfoni de Il BiancoNero Alessio Tacchinardi.

Nello specifico, l'ex centrocampista bianconero si è concentrato sui punti di forza della compagine dell'ex Massimiliano Allegri, ammettendo: "Ho paura dell'entusiasmo del Milan e del loro centrocampo. Perché li comunque sono in tre con un vertice basso che ti fa girare completamente la squadra e non perde mai un pallone e tu non riesci a andare a prenderlo, perché i due di mediana bianconera non possono andare a prenderlo uomo su uomo. Quindi o Tudor cambia modulo o gioca con due punte o un trequarti che quindi il tre-quarti va a oscurare Modric, perché se al croato lasci il tempo per ragionare la partita te la incarta".

Tacchinardi ha proseguito nel suo intervento sottolineando: "Aggiungo che non sono neanche cosi sicuro che farà proprio un blocco bassissimo, perché adesso il Milan riesce a fare anche calcio, grazie a questo ragazzo di quaranta anni.

Vedo inoltre delle situazioni interessanti nello scacchiere rossonero e secondo me ad Allegri l'anno sabatico gli ha fatto bene. Perché ha messo nel proprio staff gente giovane, tra cui Bernardo Corradi che conosco personalmente ed è uno a cui piace molto far girare la palla. Vedo delle uscite organizzate, palla avanti, palla dietro, palla dentro che ho visto poco nella Juve, quindi credo ci sia stata anche una crescita da parte di Allegri. Il Milan gioca un bel calcio".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Tacchinardi: 'Facciamo bene ad avere paura del Milan'

Le parole di Tacchinardi hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus: "E facciamo bene ad avere paura, siamo una squadra in costruzione e inesperta, dai giocatori all’allenatore.

Inoltre Allegri ha una rabbia in più, credo, essendo stato cacciato in quel modo. S’impegnerà non solo l’anima, ma di più, per prendersi la sua rivincita. E giustamente, aggiungo io!" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Rabiot era da prendere. Comunque per la Juventus la vedo molto dura, non capisco perché hanno venduto Douglas Luiz e non hanno acquistato un forte centrocampista".