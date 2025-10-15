Il futuro di Teun Koopmeiners alla Juventus sarebbe appeso a un filo e secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini su Youtube, l'olandese dovrebbe lasciare il club bianconero già nel prossimo gennaio per cercare fortuna altrove.

Juventus, il futuro di Koopmeiners potrebbe decidersi già nel prossimo gennaio

Nel mondo Juventus, molti sarebbero stanchi di vedere le prestazioni di Teun Koopmeiners, calciatore arrivato poco più di un anno fa nel club bianconero per 60 milioni di euro ma che non è ancora riuscito a mostrare il suo reale valore.

Per questa ragione, si comincerebbe già a parlare di una sua cessione e c'é chi addirittura lo vorrebbe fuori dalla Continassa già nel prossimo mese di gennaio, quando aprirà la finestra di riparazione di gennaio. Uno di questi è Gianni Balzarini, noto giornalista sportivo, che, ai microfoni de Il BiancoNero, ha detto: "Koopmeiners dovrebbe andare altrove per provare a rivitalizzarsi. In questo caso, la Juventus dovrebbe essere brava a spostare il calciatore in un altro club per cercare di valorizzarlo. Chiaramente, nel caso specifico, sarebbe molto complicato far prendere di nuovo valore all'olandese, visto quanto è stato pagato dalla società piemontese. Inoltre, se dovesse giocare bene con un'altra squadra, quella cercherebbe in tutte le maniere di trattenerlo e, a quel punto, la Juventus sarebbe chiamata a fare una scelta: venderlo definitivamente o riprenderselo con tanti dubbi.

Secondo me, per Koopmeiners ci sono sempre meno le condizioni per fare bene a Torino, quindi vado oltre e dico che, per l'ex Atalanta, non valuterei un prestito secco a gennaio bensì un prestito con annesso diritto o addirittura obbligo di riscatto".

Sulla necessità della Juventus di acquisire un difensore nel mercato di gennaio, Balzarini ha detto: "Penso che sarebbe utile prendere un nuovo centrale ma basta con questi prestiti secchi che vediamo da tanti anni. Veiga poteva essere di forte aiuto adesso, però la Juve neanche ci ha provato a riprenderlo perché il prezzo era esorbitante. Peggio è accaduto con Kolo Muani, che è stato invano inseguito per settimane. Quindi serve programmazione e idee chiare: se si vuole intervenire sul mercato di gennaio lo si faccia pure, ma in un'ottica di programmazione per il futuro.

Come fare? Prendendo giocatori con il diritto di riscatto, per poi scegliere a giugno se acquistarli o meno".

Juventus, Koopmeiners e quella valutazione quasi dimezzata

Anche all'interno delle mura della Continassa qualcuno avrebbe cominciato a pensare alla possibile cessione di Teun Koopmeiners. Non è infatti un caso che, negli scorsi giorni, è cominciata a circolare la cifra per la quale il club bianconero si sarebbe detto disposto a vendere il centrocampista, 35 milioni di euro. Una somma che però farebbe registrare una minusvalenza importante, in quanto il calciatore costò 60 milioni di euro appena un anno fa.