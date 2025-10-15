In questi giorni, la Juventus ha messo nel mirino la gara contro il Como e alla Continassa è tornato anche Teun Koopmeiners. Tuttavia, le recenti prestazioni negative dell’olandese hanno riacceso i riflettori su di lui e sul suo rendimento altalenante in maglia bianconera. Dopo un avvio di stagione promettente, il centrocampista ex Atalanta sembra essersi "smarrito" e le sue ultime uscite non hanno convinto né i tifosi né lo staff tecnico. Sul tema è intervenuto il giornalista Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha analizzato la situazione e il possibile futuro del giocatore: “Io credo che se Koopmeiners continua con questo trend e faccio fatica adesso a vedere il classico paletto che ferma il circolo vizioso nel quale è caduto.

Quindi a meno che di una risalita di Koopmeiners, io credo che il giocatore sia destinato a lasciare la Juventus l’anno prossimo, nella prossima sessione di mercato estiva, perché più di così probabilmente non può dare”, ha dichiarato.

Il valore di Koopmeiners a bilancio

Balzarini ha poi approfondito l’aspetto economico della vicenda, soffermandosi sul valore a bilancio di Koopmeiners e sulle difficoltà che la Juventus incontrerebbe nel caso decidesse di cederlo. “La quota di ammortamento di Teun Koopmeiners è fissata sui 35 milioni. Occorrerebbe che una squadra si facesse carico del costo del cartellino e soprattutto di un ingaggio che si aggira sui 5 milioni netti. Non è facile trovare una sistemazione per Koopmeiners già adesso a gennaio, a meno che non ci si voglia esporre al rischio di un prestito magari secco, senza diritto né obbligo di riscatto, ma solo per valorizzare o provare a far valorizzare il giocatore, ma sarebbe un investimento assurdo per chi accettasse di prenderlo in prestito secco.

Sennò bisogna entrare nell’ottica che, ma ormai è così, a gennaio è difficile piazzare il giocatore o venderlo e poi si fa una riflessione per il prossimo giugno”.

Le parole del giornalista delineano dunque uno scenario in cui la Juventus, pur consapevole delle difficoltà del giocatore, preferirebbe rimandare qualsiasi discorso legato alla cessione alla prossima estate. La sessione invernale, infatti, difficilmente offrirà margini per una trattativa concreta, sia per motivi economici sia per la necessità di mantenere una rosa ampia in vista dei numerosi impegni.

Balzarini ha inoltre spiegato: “Ricordo 35 milioni è il valore attuale. Chiaramente passando un altro anno la quota di ammortamento si abbasserebbe ulteriormente, magari non so, adesso la butto lì, andrebbe sui 28-30 milioni e potrebbe essere anche una cifra un pochino più abbordabile”.

Koopmeiners ipotesi a centrocampo nei prossimi match

Nel frattempo Igor Tudor, consapevole dell’importanza del prossimo ciclo di partite, ha già messo nel mirino le tre trasferte che la Juventus dovrà affrontare dopo la pausa: Como, Real Madrid e Lazio. Sarà necessario dosare le forze e il tecnico croato potrebbe concedere spazio anche a Koopmeiners, che avrà così l’occasione di riscattarsi. Tuttavia, l’olandese dovrà cambiare atteggiamento e offrire una prestazione ben diversa rispetto a quella deludente vista contro il Villarreal, giudicata ampiamente insufficiente. Le prossime settimane, dunque, potrebbero essere decisive per capire se Teun Koopmeiners riuscirà a rilanciarsi o se il suo futuro sarà davvero lontano dalla Juventus.