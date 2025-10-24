Dusan Vlahovic è sempre al centro del calciomercato. Il contratto in scadenza nel giugno 2026 apre nuovi scenari per il bomber serbo che potrebbe lasciare la Juventus già nel mercato invernale. Le pretendenti non mancano a cominciare dal Barcellona a caccia dell'erede di Robert Lewandowski e che per questo potrebbe provare ad intavolare una trattativa per il nove bianconero già a gennaio.

Non solo United e Tottenham, anche il Barcellona su Vlahovic

I ripetuti stop fisici di Lewandowski e la volontà di essere protagonista in tutte le competizioni ha riaperto l'interesse del Barcellona per il classe 2000.

I blaugrana sono infatti alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo e dare ulteriori alternative a Flick. Stando ad alcuni rumors, uno dei principali obiettivi sarebbe proprio Vlahovic con il club spagnolo pronto ad un'offerta già per gennaio. Vista la possibilità di perderlo a parametro zero a giugno, la Vecchia Signora è pronta a prendere in considerazione cifre vicine ai 20 milioni, con il Barca che deve guardarsi dalla forte concorrenza del Manchester United e Tottenham, due dei club inglesi maggiormente interessati a Vlahovic. Da capire se qualcuno deciderà di affondare definitivamente colpo per battere la concorrenza ed accaparrarsi le prestazioni dell'ex Fiorentina.

Aspetto da prendere in considerazione è sicuramente la proposta d'ingaggio con Vlahovic che difficilmente rinuncerà ai 12 milioni percepiti in quel di Torino.

Anche l'Aston Villa monitora Gonzalo Garcia

Con l'eventuale partenza di Vlahovic, la Juventus potrebbe ritornare sul mercato per puntellare il reparto offensivo viste le difficoltà realizzative da parte di David ed Openda. La dirigenza sta sondando diversi profili e starebbe valutando la candidatura di Gonzalo Garcia che durante il Mondiale per club si è messo in luce con la maglia del Real Madrid. Il classe 2004 è chiuso da Mbappè e per questo i Blancos stanno valutando la possibilità di cederlo in prestito secco fino al termine della stagione.

La Juve resta alla finestra ma deve battere la concorrenza dell'Aston Villa di Unai Emery che da diverse settimane è sul calciatore. I Villans proveranno ad intavolare un discorso concreto col Real e provare a convincere il calciatore.

Gonzalo Garcia non è il solo profilo seguito dalla Juventus in caso di partenza di Vlahovic. Altro profilo che piace è quello di Gabriel Jesus che potrebbe lasciare l'Arsenal a gennaio, visto il poco spazio nelle rotazioni di Arteta. Sicuramente più complessa la pista che porta Ndiaye dell'Everton, la cui valutazione si aggira attorno ai 50 milioni di euro.