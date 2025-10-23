Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, il difensore del Real Madrid Dean Huijsen starebbe corteggiando su richiesta del club iberico Kenan Yildiz, talento della Juventus con cui avrebbe un grande rapporto di amicizia.

Schira: 'Huijsen sta tampinando Yildiz per farlo passare nel Real Madrid'

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e di un interesse che avrebbe manifestato un grande club per un talento dei bianconeri: "Molti mi chiedono del futuro di Kenan Yildiz, il gioiellino della Juve che ha tante sirene straniere.

L'ultima è quella del Real Madrid. Perché? Perché uno dei suoi migliori amici è Dean Huijsen, che è recentemente passato dal Bournemouth al club spagnolo e che sta, tra virgolette, tampinando il turco. Lo sta corteggiando, dicendogli frasi come "Vieni al Real, insieme possiamo vincere tutto". È chiaro che la società iberica ha già Nico Paz in mano ed Endrick, che può andare in prestito al Como, ma un campione come il turco fa sempre gola. Perciò registriamo dopo Chelsea e Arsenal anche le lusinghe del Real Madrid per Kenan Yildiz".

Schira ha poi spiegato: "Per la Juventus però il classe 2005 non ha prezzo, dovrebbe arrivare un'offerta da 100 e passa milioni, forse per creare una mezza tentazione, ma col giocatore che dovrebbe uscire allo scoperto e dire 'Voglio andare via'.

Altrimenti la Juve se lo tiene stretto: stanno lavorando infatti al rinnovo e la società ha già messo sul piatto un prolungamento sino al 2030 con opzione per il 2031 da 4 milioni e mezzo netti di stagione più bonus per arrivare a 6".

Il giornalista ha concluso: "Yildiz vorrebbe 6 milioni di base fissa più bonus, quindi balla circa un milione. C'è anche il tema della fascia da capitano che lui sta iniziando a indossare: l'ha portata in Champions contro il Real Madrid e con il Verona. La Juve vuole farne il capitano del futuro, un po' come accade ad Alessandro Del Piero che lo divenne da giovane. È vero, dentro la rosa c'è qualche giocatore esperto che potrebbe ricoprire quel ruolo, ma è altrettanto vero che la Juve non ha in questo momento delle vere bandiere.

Di conseguenza vuole rendere il turco, il simbolo del presente e del futuro, il leader tecnico e spirituale da proporre come modello ai bambini e ai tifosi bianconeri. Insomma un trascinatore".

Juve, Yildiz entusiasta del Bernabeu: 'Giocare qui è incredibile'

Lo stesso Yildiz, intervistato da Sky Sport nel post match perso dalla Juventus contro il Real Madrid ieri sera per 1-0, non è riuscito a nascondere l'emozione di aver disputato una gara allo stadio Santiago Bernabeu: "Ovviamente è incredibile questa sensazione in questo stadio, la prima volta che parto con la fascia di capitano: è fantastico".