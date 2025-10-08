Nelle scorse ore, il giornalista Graziano Campi ha scritto un post sul proprio account X, nel quale sottolinea come l'ex allenatore Thiago Motta, al netto dei risultati ottenuti con la Juventus, stia vincendo il confronto con l'attuale tecnico del club bianconero, Igor Tudor. Secondo Campi, Motta ha pagato in maniera eccessiva il fatto di aver parlato chiaramente alla squadra, mettendone in evidenza le mancanze.

Juventus, Campi: 'Alla fine si scopre che Motta era più bravo di Tudor. La sua colpa? Aver detto alla squadra che le mancava qualità'

La Juventus ha iniziato la stagione alternando buoni risultati a prestazioni che hanno lasciato perplessi tifosi e stampa.

Nello specifico, ad accendere il fuoco della critica sono bastati i cinque pareggi consecutivi ottenuti tra campionato e Champions League. Come spesso accade, sul banco degli imputati è finito l'allenatore, e come prevedibile, molti hanno cominciato a fare i confronti fra Tudor e chi lo aveva preceduto. Fra questi c'è il giornalista Graziano Campi, che su X si è fatto notare per un messaggio scritto nelle ore precedenti: "Alla fine si scopre che Motta era più bravo di Tudor. La sua colpa? Aver detto nello spogliatoio che a quella squadra mancava qualità. Una squadra che ha sempre difeso davanti alle telecamere, tranne dopo la sconfitta con l’Empoli in Coppa Italia, che diede il via all’ammutinamento".

Campi, in un secondo messaggio, ha poi scritto la sua opinione su quanto sta accadendo con la vicenda delle plusvalenze che in queste ore è uscita e che coinvolgerebbe il Napoli e Victor Osimhen: "Il processo ad Agnelli e il silenzio su Osimhen hanno completamente alterato la storia della Serie A. Attenzione: non si parla di colpevolezza o innocenza, ma di una disparità di trattamento che ha distrutto Paratici e arricchito Giuntoli".

Juventus, i tifosi rispondono a Campi: 'Con Motta qualcosa si era intravisto, prima che la squadra gli si rivoltasse contro'

Le parole di Campi, specie quelle sul dualismo fra Motta e Tudor, hanno acceso il dibattito tra i suoi follower: "Aspetta aspetta aspetta...

Mi state dicendo che con Motta la Juve vincerebbe lo scudo già a marzo? Questa rosa è inferiore a quella dello scorso anno. Alibi Bremer, certo. Ma non ha migliorato nessuno tranne Mbangula. Non può essere solo colpa dei giocatori" scrive un tifoso evidentemente non in linea col pensiero del giornalista. Un altro invece sottolinea: "Post corretto. Motta ha sbagliato a livello di atteggiamento, a tenere sistematicamente out Thuram per far giocare gente poco vitale. Ma Tudor sta facendo uguale. Anzi peggio. Con Thiago Motta qualcosa si era visto, prima che la squadra gli giocasse contro. Con Tudor zero".