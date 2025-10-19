Nelle scorse ore il giornalista Antonello Angelini ha scritto un messaggio su X invitando i giocatori della Juventus a vergognarsi per la prestazione effettuata contro il Como. Secondo lo speaker Edoardo Mecca, invece, il principale problema della formazione piemontese risiederebbe nella mancanza di qualità a centrocampo.

Angelini senza freni: 'I giocatori bianconeri si devono vergognare, la pazienza con loro è finita'

Il giornalista Antonello Angelini ha scritto un messaggio sul proprio account X usando toni esacerbati nei confronti della Juventus, reduce dal 2-0 subito sul campo del Como: "Mi spiace ma la mia pazienza è già terminata.

I giocatori della Juventus si devono vergognare. Sotto dopo quattro minuti non hanno creato una sola vera palla gol. Porterei tutti in ritiro questi giovani viziati senza attributi. Oggi al 30° minuto ho spento e mi sono dedicato al mare".

Un messaggio, quello di Angelini, che ha acceso il dibattito sul web: "Il problema è sempre l'allenatore, gli schemi, il modulo, la juventinità, la mentalità, la costruzione dal basso, il gioco associativo, la duttilità.. Ma il fatto di sbagliare i passaggi, non saper tirare o crossare, etc. Dovrebbero prima allenare quello, visto il livello", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Questi disastri certificano che il problema è la dirigenza. L’assenza di una società solida e competente sta facendo danni.

Ed allora averci evitato il tracollo e forse una possibile B sul campo, nell’anno della penalizzazione, è per me il sesto scudetto di Allegri".

Mecca: 'Puoi giocare con qualsiasi modulo ma se non c'è qualità a centrocampo puoi fare poco'

Lo speaker Edoardo Mecca su X ha invece cercato di analizzare con più razionalità il vero problema della Juventus: "Lo ripeterò allo sfinimento: puoi giocare a 1,3,2,4 o a 5 ma le grandi squadre senza centrocampo di qualità difficilmente gestiscono le pressioni e vincono. E il centrocampo non è l’unica zona in cui la Juve avrebbe bisogno di qualità. Poi fate vobis".

Anche nel caso di Mecca, tantissimi tifosi della Juventus hanno voluto dire la loro opinione, rispondendo allo speaker direttamente su X: "Edo hai pienamente ragione ma secondo me mettere il 4-2-3-1 con Yildiz trequartista, Conceicao e Openda dietro Vlahovic o David aumenterebbe esponenzialmente la qualità di Thuram e Locatelli.

Inoltre avresti molto più equilibrio in mezzo al campo, creando di più in zona offensiva" sostiene un tifoso. Un altro invece aggiunge: "Il centrocampo è l’unico reparto dove la qualità c’è, grazie a Thuram. Invece i tre attaccanti non fanno una coscia di Osimhen, Gatti-Rugani-Kelly fanno venire i brividi e sulle fasce ci ritroviamo con Kostic e Kalulu fuori ruolo".