Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha scritto un post sul proprio account X nel quale sottolinea che la figura di Luciano Spalletti alla Juventus non è stata scelta dal direttore generale Damien Comolli, ma dalla proprietà e da Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club bianconero.

Juventus, Gramellini: 'Spalletti non mi risulta affatto una scelta di Comolli, che aveva altre idee, ma della proprietà'

Sono ore concitate alla Continassa quelle che stanno scorrendo nella giornata di oggi. Luciano Spalletti è stato avvistato varcare la soglia del centro sportivo della Juventus, con l'obiettivo di firmare il contratto che lo legherà al club bianconero per almeno i prossimi 8 mesi.

Una scelta, quella fatta dalla società piemontese, che secondo l'opinionista Luca Gramellini non sarebbe stata voluta dal direttore generale: "Contrariamente a quanto riportato da qualcuno, mi risulta che Spalletti non sia affatto una scelta di Comolli, che aveva anche altre idee, ma una precisa volontà della proprietà appoggiata dallo stesso Chiellini. Nessuna frizione o screzio, sia chiaro, ma non l'ha scelto lui".

Gramellini, restando sul tema Juventus ma scendendo nel tecnico di cosa potrebbe cambiare con Spalletti alla guida del club bianconero, ha poi scritto: "Con Spalletti, la Juventus finalmente tornerà a lavorare sul mercato per acquistare un regista (Locatelli non lo è e non lo sarà mai) probabilmente già a gennaio, ma nella sessione invernale – e in questo periodo storico soprattutto – è difficile pensare a un colpaccio".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Conoscendo i caratteri, mi auguro che tra Spalletti e Comolli non ci siano frizioni'

Le parole di Gramellini, sulla mossa della Juventus che avrebbe portato Spalletti in bianconero, hanno acceso la discussione sul web e tra i suoi sostenitori: "Comolli ha sempre detto che le decisioni sono di sua responsabilità ma che vi è un lavoro di squadra che porta alle decisioni, esattamente quello che hanno fatto sia per il licenziamento di Tudor, che per l’assunzione di Spalletti. Dov’è il problema?", scrive un utente su X, che non vede intoppi nel modus operandi della Vecchia Signora. Un altro aggiunge: "È plausibile. Se avesse scelto Comolli l'allenatore, sarebbe andato su nomi stranieri che conosce di più.

Di solito invece la Juve ha avuto allenatori italiani. Conoscendo i caratteri, mi auguro solo che non ci siano frizioni tra Comolli e Spalletti".

Infine, un tifoso sottolinea: "L'ultima volta che la Juve è stata gestita da un solo uomo, ovvero fino a qualche mese fa con Giuntoli, abbiamo visto tutti i risultati ottenuti".