Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale si è detto particolarmente rammaricato per l'1-0 subito dalla Juventus in Champions League contro il Real Madrid. Secondo Mecca, infatti, i bianconeri avrebbero meritato un risultato diverso, specie dopo una gara giocata con coraggio e carattere dagli uomini di Igor Tudor.

Mecca: 'Si può perdere ma col Real si è vista una squadra coraggiosa e quindi la sconfitta genera rammarico'

È finita da poco Real Madrid-Juventus, terza gara di Champions League conclusa 1-0 in favore degli spagnoli.

Una partita molto temuta dal popolo bianconero, sia per il momento che stava attraversando la formazione di Tudor sia per la forza imponente dell'avversario. Eppure il match del Bernabeu ha mostrato una Juve arcigna e capace di mettere in difficoltà i campioni delle Merengues fino all'ultimo minuto di gioco disponibile. Ecco perché, lo speaker Edoardo Mecca, ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale si dice particolarmente rammaricato per il risultato: "Si può perdere e vincere ma stasera si sono visti coraggio e voglia e i giocatori hanno dato tutto. Usciti da Madrid con una sconfitta ma anche con tanto rammarico. Bravi ragazzi, stasera bravi tutti. Peccato".

Mecca ha poi aggiunto: "Stasera bravi tutti perché mi rendo conto del dislivello tecnico tra le due squadre: il Real gioca male ma ha fenomeni che in un attimo tirano fuori dal cilindro la giocata decisiva, la Juve no.

E se avessimo giocato così, sicuramente ne avremmo pareggiate molte meno".

Juventus, le parole di Mecca dividono i tifosi sul web: 'Real Madrid imbarazzante difensivamente, bisognava fargli tre gol'

Le parole di Mecca hanno acceso il dibattito fra i suoi followers: "Con questo Real si poteva fare di più, molto di più… se avessimo avuto una squadra “normale”. Ma noi non siamo normali, Yildiz messo completamente fuori dal gioco… fare i complimenti dopo una sconfitta, significa perdere due volte", scrive un utente non in linea con lo speaker.

Un altro poi aggiunge: "Non sono assolutamente d'accordo. Real imbarazzante a livello difensivo, Juve che rinuncia ad attaccare per 60 minuti su 90, tenuta in piedi solo da un grande Di Gregorio.

Una squadra seria fa tre gol in contropiede invece di tenere 11 uomini nella propria trequarti senza ripartire".

Infine un tifoso sottolinea: "Ma può essere che la mediocrità, che oramai è la nostra cifra stilistica, sia anche in parte frutto di questa mentalità che ci porta a essere quasi soddisfatti per una sconfitta di misura contro una squadra che devo ancora capire se ha una difesa?".