La Juventus continua a seguire Sandro Tonali. Il centrocampista italiano resta l'obiettivo numero per rinforzare il centrocampo in estate con i bianconeri che proveranno un ennesimo assalto per convincere il Newcastle. La Vecchia Signora sarebbe pronta ad un'offerta cash più il cartellino di Teun Koopmeiners per convincere i Magpies a cedere l'ex Milan.

La Juve non molla Tonali, possibile offerta con Koopemeiners nell'affare

Il classe 2000 ha dimostrato una crescita esponenziale durante la sua esperienza in Inghilterra diventando un centrocampo completo.

Forza fisica, visione di gioco con ottima tecnica, capacità d'inserimento e duttilità nel ricoprire diverse posizioni. L'ex Milan è quindi l'obiettivo primario della Juventus per completare l'organico e rendere la rosa sempre più competitiva. Stando ad alcuni rumors di mercato, il club bianconero sarebbe pronto ad un'offerta cash di 35-40 milioni di euro più il cartellino di Teun Koopemeiners come parziale contropartita tecnica. L'olandese non è riuscito ad inserirsi e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Tonali. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta e reale ma di un'idea da parte della Vecchia Signora che potrebbe prendere corpo nei prossimi mesi.

Una proposta che però al momento non stuzzicherebbe il Newcastle vista la concorrenza del Paris Saint Germain. I parigini sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra cash di 60 milioni di euro che si avvincerebbe ai 70-80 richiesti dai Magpies. La Juve è avvisata.

Idea Disasi per la difesa

La Juventus lavora anche per gennaio con l'obiettivo di rinforzare il pacchetto arretrato visto il grave infortunio occorso a Gleison Bremer. La dirigenza lavora su più tavoli sondando diversi profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Axel Disasi che potrebbe lasciare il Chelsea.

Il centrale francese classe 98 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Maresca che gli sta preferendo altri calciatori come Chalobah.

Per questo, il 27 potrebbe lasciare Londra per giocare con maggiore continuità e ritagliarsi un ruolo da protagonista in un'altra realtà europea. La Juve è alla finestra e sfruttando la volontà del calciatore potrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, così da poter investire il denaro su altri reparti come le corsie laterali.

Discorso che non può esser fatto su altri profili come Milan Skriniar e Kim Min-Jae. Infatti sia Fenerbahce che Bayern Monaco cederebbero i rispettivi difensori a titolo definitivo e per una cifra vicina ai 30-35 milioni di euro.