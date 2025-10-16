Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su YouTube della Juventus e di Jonathan David, sottolineando come l'attaccante sia stato una delle più grandi delusioni di questo inizio di stagione. Una bocciatura che, però, non dipenderebbe solo dal giocatore, ma anche dal modulo di gioco adottato da Tudor, che non esalterebbe appieno le sue caratteristiche.

Juventus, Pedullà: 'Jonathan David finora una delusione, ma servirebbe farlo giocare nel modo a lui più congeniale'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube e, parlando della Juventus e del suo centravanti Jonathan David ha detto: "Mi domando se alla Continassa abbiano capito il modo migliore per non bruciare l'ennesimo attaccante.

Perché altrimenti qui si fanno sempre un sacco di nomi e si chiede alla società di fare dei sacrifici e quando questi vengono fatti non può essere un malinteso tattico a creare problematiche. Credo che Jonathan David sia una delle più grandi delusioni di questa prima parte di stagione, basti vedere il suo pregresso tecnico: in carriera ha sempre giocato accanto a un altro attaccante di supporto. Anche nello 0-0 del Canada si è visto come sappia dare il meglio di se stesso quando affiancato da un compagno di reparto capace di saltare l’uomo e servirlo con traversoni dalla fascia".

Pedullà ha proseguito: "Mi aspetto una riflessione già fatta da Tudor in questi giorni di pausa per le nazionali.

Ho letto delle cronache di qualche allenamento proiettato all'attuazione di cambiamenti tattici, con Tudor che starebbe pensando di affiancare un altro centravanti a Jonathan David. Ecco, quella a mio avviso sarebbe un'avvisaglia di svolta che potrebbe permettere alla Juventus di non considerare David un acquisto sbagliato già a metà dicembre. Non penso che David sia stato un abbaglio e, provocatoriamente, qualche settimana fa avevo sottolineato come, in mano a Gasperini, David avrebbe dato il meglio di sé in poche settimane. Quindi, piuttosto che bollarlo già come un flop o definirlo come un calciatore non all'altezza della Juventus, sarebbe il caso di farlo giocare nelle condizioni migliori per poter esprimere al massimo il suo potenziale".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Non è possibile che da noi i campioni diventino sempre brocchi'

Le parole di Pedullà su David hanno acceso il dibattito sul web: "Alfredo, hai pienamente ragione, possibile che arrivino alla Juve da campioni e diventino in due mesi dei brocchi?", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "David è un ottimo giocatore e ai primi gol si cambierà idea, ma va fatto giocare con continuità, come Openda".