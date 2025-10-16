Roma-Inter di sabato sera promette spettacolo ma, soprattutto, peserà enormemente sul futuro dei nerazzurri. Se per la capolista giallorossa si tratta di un test di conferma, per la squadra di Cristian Chivu è molto di più: un passaggio obbligato per restare agganciata al vertice e non perdere ulteriore terreno nella corsa scudetto, soprattutto in vista dello scontro diretto di settimana prossima col Napoli.

Sarà Roma-Inter il piatto forte del prossimo sabato di Serie A. All’Olimpico andrà in scena la sfida più attesa della settimana, quella che metterà di fronte la prima contro la terza in classifica, in un duello che, pur arrivando soltanto a questo punto della stagione, promette di dire molto sul futuro delle due squadre e, in particolare, su quello dell’Inter di Cristian Chivu.

La Roma arriva all’appuntamento da capolista, forte di un cammino quasi impeccabile: cinque vittorie e una sola sconfitta, un ruolino che ha restituito entusiasmo e convinzione all’ambiente giallorosso. Una battuta d’arresto contro i nerazzurri non cambierebbe di molto il giudizio su un inizio di campionato che fin qui ha rasentato la perfezione.

Diverso, invece, il discorso per l’Inter. Il club lombardo si presenta all’Olimpico con due sconfitte già in archivio, quella pirotecnica contro la Juventus (4-3) e il passo falso inatteso con l’Udinese (1-2). Un ulteriore inciampo rischierebbe di complicare non poco la corsa verso l’obiettivo più ambizioso: restare agganciati al treno scudetto e, soprattutto, non perdere terreno nei confronti del Napoli di Antonio Conte, sempre più accreditato come grande rivale nella lotta al titolo.

Per Chivu, insomma, si tratta di una partita fondamentale. Uscire sconfitti dall’Olimpico significherebbe non solo rischiare di allontanarsi ulteriormente dalla vetta, ma anche affrontare con maggiore pressione il prossimo turno, quello che vedrà l’Inter impegnata in un’altra trasferta di fuoco proprio contro il Napoli.

Una settimana, dunque, che può pesare tantissimo nel cammino nerazzurro. La Roma, dal canto suo, ha l’occasione per ribadire di essere una realtà solida e in crescita, capace di imporsi anche contro le rivali più quotate. Tutto pronto, quindi, per un big match che promette spettacolo, tensione e forse già qualche indicazione sullo scudetto che verrà.

Un big match da affrontare con i migliori

