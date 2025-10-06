Archiviata la prima parte di stagione, la Juventus si sta concentrando sulle prime valutazioni del prossimo mercato estivo. La società bianconera vuole rinforzare l'organico così da poter ritornare protagonista in Italia ma anche in Europa. I bianconeri vorrebbero puntellare la difesa con un acquisto di grande spessore e tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello di Kalidou Koulibaly che potrebbe lasciare l'Al-Hilal a giugno.

Si valuta il profilo di Koulibaly per la difesa

Nonostante un ruolo da assoluto protagonista nella formazione di Inzaghi, il centrale senegalese potrebbe non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno 2026 e diventare una buona opportunità di mercato a parametro zero nella prossima estate.

Stando alle ultime notizie, la Juve sta iniziando a prendere in considerazione il profilo dell'ex Napoli ed in caso di mancato accordo tra le parti potrebbe provare un affondo. Al momento non si può parlare di una trattativa ma di un interesse da parte della Vecchia Signora che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi. Koulibaly rappresenterebbe un ottimo colpo per la retroguardia di Tudor ed insieme a Bremer andrebbe a comporre una coppia granitica. Il senegalese può occupare tutti i ruoli della retroguardia a tre ma svolgere anche il ruolo di centrale di destra in un eventuale passaggio a quattro.

Koulibaly non è il solo profilo seguito dalla dirigenza che valuta anche altri nomi come quello di Mario Gila, leader della difesa della Lazio.

Lo spagnolo ha una valutazione vicina ai 25-30 milioni di euro. Più complicata la pista che porta a Marc Guehi, capitano del Crystal Palace ed obiettivo numero uno del Liverpool.

Continua il pressing dell'Arsenal per Yildiz

Oltre a rinforzare la rosa, la Juventus deve far fronte alle possibili offerte per i suoi calciatori migliori. Tra questi c'è Kenan Yildiz che in questa stagione si è ritagliato uno spazio da assoluto protagonista. Le prestazioni del numero dieci sono giunte fino in Premier League con diversi club molto interessati già per gennaio. Stando alle ultime notizie, l'Arsenal non avrebbe mollato la presa ed avrebbe mandato degli emissari per la sfida contro il Milan proprio per visionare il talento turco.

I Gunners sarebbero pronti ad un'offerta vicina ai 70-80 milioni per convincere la Juventus a cedere il classe 2005 e battere così la concorrenza degli altri top club europei.

Il club bianconero non ha alcuna intenzione di prendere in considerazione offerte per Yildiz ed è pronta a blindarlo. Infatti, ci sono sensazioni positive per il rinnovo del numero dieci che dovrebbe essere fino al 2029 con un ingaggio da top player attorno ai 7 milioni di euro.