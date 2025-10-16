La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato, soprattutto dopo l'infortunio di Gleison Bremer. I bianconeri sono infatti alla ricerca di un difensore di grande spessore e sondano diversi profili. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza ci sarebbe anche quello di Antonio Rudiger che potrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio.

I bianconeri sondano il terreno per Rudiger

Il centrale tedesco non è una prima scelta per Xabi Alonso che fino a questo momento ha deciso di puntare su altri calciatori come Militao e Huijsen. Il classe 93 sta quindi meditando l'addio ed il contratto in scadenza nel giugno 2026 potrebbe favorire una sua cessione già nel mercato invernale.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe monitorando la situazione per capire i margini ed aprire una trattativa concreta con i Merengues. Al momento non si può parlare di una situazione reale, ma di un sondaggio da parte della Vecchia Signora che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi. Rudiger rappresenterebbe un grande colpo per il pacchetto arretrato di Tudor e darebbe fisicità e personalità all'intera rosa. Giocatore dalla grande esperienza internazionale e soprattutto duttile vista la sua capacità di ricoprire tutti i ruoli della difesa a tre ma anche il ruolo di terzino destro in un eventuale passaggio a quattro.

Il centrale ex Roma e Chelsea non è il solo profilo monitorato dai bianconeri che seguono con grande attenzione Milan Skriniar.

L'ingaggio da nove milioni percepito dal centrale al Fenerbahce è però un ostacolo per la trattativa. Viva anche la pista Kim Min-Jae, non intoccabile al Bayern Monaco e seguito anche dal Milan di Allegri.

Idea Freuler per il centrocampo

Altro tassello importante in casa Juventus è l'acquisto di un centrocampista che possa dare quantità e qualità alla mediana di Tudor. Sono diversi i nomi sulla lista della Vecchia Signora e tra questi ci sarebbe anche quello di Remo Freuler, faro del Bologna targato Vincenzo Italiano. Lo svizzero è un elemento fondamentale per il 4-2-3-1 rossoblù ma nonostante un ruolo da leader dentro e fuori dal campo potrebbe salutare a gennaio visto il contratto in scadenza nel giugno 2026.

La Juve starebbe fiutando l'opportunità ed assicurarsi un calciatore di assoluto rendimento e costanza. Sull'ex Atalanta, ci sarebbe un interesse anche della Roma che ha in Gasperini un suo grande estimatore.

Freuler risulterebbe un colpo low-cost ma di assoluto affidamento e duttilità tattica. Infatti, lo svizzero può occupare sia la posizione di diga davanti alla difesa ed essere un'alternativa a Locatelli, ma anche di play o mezz'ala in un eventuale passaggio al 4-3-3.