La Juventus sta vivendo una fase di profonda ristrutturazione interna, volta a ridefinire la propria identità sportiva e dirigenziale. Dopo mesi di riflessioni, il club bianconero ha deciso di imprimere una svolta all’area tecnica, valutando nuovi profili per il ruolo di direttore sportivo. L’obiettivo è chiaro: individuare una figura moderna, competente e con una visione internazionale, capace di conciliare il rigore del metodo italiano con un approccio strategico più globale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Svizzera, tra i principali candidati spicca il nome di Johannes Spors, attuale direttore tecnico del Southampton.

Il dirigente tedesco, classe 1982, è considerato uno dei manager più innovativi del panorama europeo. In passato ha lavorato per RB Lipsia, Vitesse Arnhem e Genoa, lasciando ovunque un’impronta significativa per la sua capacità di costruire progetti sostenibili e lungimiranti.

Spors alla Juventus ritroverebbe Openda

Proprio a Genova, Spors si è fatto notare per l’approccio metodico e per la capacità di valorizzare giovani talenti e opportunità di mercato. Durante la sua esperienza rossoblù ha contribuito a operazioni di rilievo come quelle di Konaté, Retegui e Openda, mostrando un occhio attento per i profili emergenti e per l’equilibrio economico-finanziario delle società in cui ha lavorato.

In casa Juventus, Spors è visto come un dirigente capace di gestire in modo moderno il reclutamento, la formazione e la pianificazione tecnica a lungo termine.

La società bianconera, dopo un periodo di transizione, punta a inaugurare un nuovo ciclo sportivo fondato su programmazione, sostenibilità e competitività internazionale. L’esperienza del dirigente tedesco in diversi mercati europei rappresenta un valore aggiunto, utile per ampliare la rete di scouting e portare a Torino un modello di gestione più efficiente e integrato.

Le prime valutazioni interne sono già iniziate e, secondo indiscrezioni, i contatti preliminari tra le parti ci sarebbero già stati. Al momento non è stata presa una decisione definitiva, ma Spors figura tra i profili più apprezzati dal presidente e dall’attuale dirigenza. La sua candidatura risponde pienamente al desiderio di rinnovamento che anima la Juventus, alla ricerca di una guida tecnica stabile e di una visione di lungo periodo.

In discesa la quotazioni di Ottolini

Non è l’unico nome sul tavolo, tuttavia. Nelle scorse settimane era stato accostato al club Marco Ottolini, attuale direttore sportivo del Genoa, in scadenza di contratto a giugno.Il suo profilo, inizialmente considerato ideale per proseguire nel solco italiano, avrebbe perso quota negli ultimi giorni. Le nuove valutazioni sembrano privilegiare una figura con maggiore esperienza internazionale, capace di dialogare con i modelli di club europei più avanzati.

La decisione definitiva dovrebbe arrivare poco prima della pausa di novembre, in modo da permettere al nuovo direttore sportivo di pianificare con tempestività la sessione invernale di mercato. Il mese di gennaio, infatti, sarà cruciale per dare forma alla Juventus del futuro, con l’intento di rafforzare la rosa e consolidare un progetto tecnico ambizioso e coerente.

L’eventuale arrivo di Johannes Spors segnerebbe, dunque, l’inizio di una nuova generazione dirigenziale per la Vecchia Signora: una Juventus moderna, organizzata e proiettata verso l’Europa, pronta a tornare protagonista grazie a una struttura solida e a una visione di lungo respiro.