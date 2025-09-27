Secondo le ultime indiscrezioni riferite dall'intermediario Michele Fratini ai microfoni di Calciomercato.it, la Juventus sognerebbe di riportare in Italia Marco Verratti, registra ex PSG che attualmente si trova fra le fila dell'Al-Duhail. Stando inoltre alle parole di Fratini, l'Inter avrebbe già individuato in Carnesecchi dell'Atalanta il suo futuro numero 1.

Calciomercato, Fratini: 'La Juve sogna in mediana Verratti, penso che il numero uno dell'Inter sarà Carnesecchi'

L'intermediario e talent scout Michele Fratini è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Calciomercato.it e parlando della Juventus e dei possibili movimenti di mercato del club bianconero ha detto: "In mediana la Juve sogna di riportare in Italia Marco Verratti, che non ha mai giocato in Serie A.

Ho letto in una recente intervista che lui vorrebbe tornare e la Juventus è la favorita insieme al Milan, che vorrebbe mettere Verratti accanto a Modric. Inoltre mi aspetto che la Juventus possa cedere Vlahovic a gennaio, sia per monetizzare e sia per avere le risorse necessarie per fare nuovi acquisti".

Fratini ha poi espresso la convinzione che Marco Carnesecchi rappresenterà il futuro numero uno dell’Inter, ritenendo il portiere destinato a diventare un punto di riferimento per la formazione nerazzurra. Ha poi sottolineato come il Milan, per il reparto offensivo, stia orientando le proprie attenzioni su Gianluca Scamacca, attaccante che Igli Tare aveva già cercato di portare alla Lazio in passato.

L’Atalanta, tuttavia, non sembra intenzionata a privarsene, nonostante abbia recentemente investito sull’acquisto di Nikola Krstovic, destinato a inserirsi in un reparto in cui figurano anche altri interpreti, tra cui Daniel Maldini.

Nel corso di un evento a Viareggio, in occasione dell’inaugurazione dello stadio “Dei Pini”, Fratini ha infine avuto modo di incontrare Luciano Spalletti, notando come l’attuale commissario tecnico della Nazionale abbia lasciato trasparire con chiarezza il desiderio di approdare un giorno alla Fiorentina, società a lui già accostata in passato e che potrebbe rappresentare una sorta di sogno personale. Contestualmente, Fratini ha evidenziato come Stefano Pioli non abbia iniziato la stagione nel migliore dei modi e sia ora atteso da un calendario particolarmente impegnativo, circostanza che potrebbe complicarne ulteriormente il percorso.

Verratti, la scelta di uscire dal calcio che conta sposando il progetto milionario dell'Al-Duhail

Marco Verratti è progressivamente uscito dai radar del grande calcio europeo dopo la scelta di trasferirsi all’Al-Duhail, club della Qatar Stars League, una destinazione che inevitabilmente lo ha allontanato dai riflettori più prestigiosi. Attualmente fermo ai box per un problema fisico, l’ex regista del Paris Saint-Germain resta comunque un calciatore di assoluta qualità, con un bagaglio tecnico e di esperienza che pochi possono vantare. A 32 anni non è affatto da considerarsi a fine corsa e, qualora la Juventus decidesse davvero di puntare su di lui, potrebbe ancora rappresentare un innesto prezioso per innalzare il livello del centrocampo bianconero.