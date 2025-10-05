Juventus - Milan è il big match della domenica che chiude la sesta giornata di campionato e che poi fermerà il campionato per la sosta dedicata alle nazionali. La nazionale italiana allenata da Gennaro Gattuso sarà impegnata nel doppio match con Estonia e Israele. Allo stadium la sfida di alta classifica tra Juventus e Milan servirà a dire dopo questo mini ciclo di campionato chi è più avanti nella corsa finale per i primi quattro posti in classifica. La Juventus non ha ancora perso in campionato, ma si trova ad una lunghezza di distanza dal Milan che può vantare quattro vittorie e una sconfitta.

Il Milan è reduce dalla brillante, ma sofferta vittoria contro i campioni d'Italia del Napoli. La Juventus invece ha trovato il pareggio in Champions League contro il Villarreal. Anche le ultime due sfide di Serie A hanno visto la Juventus pareggiare contro Atalanta ed Hellas Verona.

Juventus away. They don’t come much bigger than this ❤️‍🔥 pic.twitter.com/QEYBGBgoKF — AC Milan (@acmilan) October 5, 2025

Una sfida dal sapore romantico e storico tra due big che hanno dominato nel calcio italiano. Una sfida romantica soprattutto per Massimiliano Allegri che ha allenato in due volte la panchina bianconera per un totale di 8 anni. Ora è al secondo capitolo con il Milan nella sua vita da allenatore.

In conferenza stampa il tecnico livornese ha messo da parte le proprie emozioni ed è focalizzato ad impostare una partita tattica.

Tra i bianconeri non sarà presente il baluardo difensivo Bremer, il Milan invecere recupera Tomori che era uscito infortunato contro il Napoli, ma non sarà presente Pervis Estupinan che ha rimediato un espulsione e dovrà saltare la gara dello stadium. Tudor dovrebbe sostituire il brasiliano con Gatti che in difesa dovrebbe giocare assieme a Rugani e Kelly. A tutta fascia sulla destra l'ex rossonero Pierre Kalulu e a sinistra Andrea Cambiaso. Centrocampo con Locatelli e Thuram che dovrebbe portare all'ennesima bocciatura per Koopmeiners. Dubbio sulla prima punta dove Dusan Vlahovic sembrerebbe favorito rispetto a Johnatan David, mentre non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Kenan Yildiz e di Conceicao che sembrerebbe avvantaggiato rispetto al portoghese Zhegrova.

Nel Milan vige la regola: squadra che vince non si cambia. Ma un cambio nella testa di Max Allegri è d'obbligo. Estupinan dovrebbe essere sostituito da Bartesaghi, ma occhi ad Athekame che potrebbe giocare dal primo minuto a sinistra. In difesa Fikayo Tomori è completamente ristabilito e dovrebbe essere tra gli undici titolari assieme a Gabbia e Pavlovic. In caso di forfait dell'inglese è pronto Koni De Winter. A centrocampo Luka Modric dirigerà la mediana con Yousuff Fofana e l'ex di turno Adrien Rabiot. Alexis Saelemaekers a destra. La coppia d'attacco dovrebbe vedere ancora Santiago Gimenez con Christian Pulisic dato che Rafael Leao non ha ancora i minuti di una gara sulle gambe e Christopher Nkunku non è ancora al meglio fisicamente.

Per il portoghese la settimana trascorsa è stata la prima completamente in gruppo.

La gara tra Juventus e Milan sarà diretta dall'arbitro sarà Marco Guida, assistito in campo da Valerio Colarossi e Christian Rossi. Il quarto uomo sarà l'arbitro Giovanni Ayroldi. Dalla sala VAR di Lissone ci sarà Marco Di Bello, assistito dall'arbitro Davide Ghersini.

Juventus: gli uomini convocati da Igor Tudor

Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio;

Difensori: Cambiaso, Pedro Felipe, Gatti, Kalulu, Kelly, Joao Mario, Rugani;

Centrocampisti: Adzic, Koopmeiners, Kostic, Locatelli, McKennie, Thuram;

Attaccanti: Conceicao, David, Openda, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova.

Milan: la squadra a disposizione di Mister Max Allegri

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani;

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori

Centrocampisti: Fofana, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers;

Attaccanti: Balentien, Gimenez. Leao, Nkunku, Pulisic.