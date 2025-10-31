È bastato un breve video per scatenare il dibattito tra i tifosi della Juventus e diventare tema di discussione nel mondo del calcio. Luciano Spalletti, appena nominato nuovo allenatore bianconero, è stato ripreso mentre scambiava le prime battute con la squadra durante il suo arrivo alla Continassa. In particolare, un dialogo con Mattia Perin ha catturato l’attenzione dei social, diventando in poche ore virale e letto come un primo indizio dello stile e dell’approccio che Spalletti porterà in bianconero.

Juve, Spalletti e il primo contatto con la squadra: 'Come sto? Dipenderà da voi'

Sta facendo il giro del web un video che segna, simbolicamente, l’inizio dell’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Nelle immagini, diventate virali in poche ore, si vede il tecnico mentre stringe la mano a Mattia Perin, secondo portiere bianconero, in un breve ma significativo scambio di battute che ha immediatamente acceso il dibattito tra i tifosi.

Il filmato mostra Spalletti salutare cordialmente Perin, che gli chiede: “Mister, come sta?”. La risposta del nuovo allenatore è lapidaria ma densa di significato: “Dipenderà da voi”. A quel punto il portiere replica prontamente: “Noi siamo a disposizione”, trovando un’ulteriore chiosa del tecnico di Certaldo: “E questo è già qualcosa”.

Una manciata di secondi, ma sufficienti per catalizzare l’attenzione del popolo juventino sui social. Su X i commenti si moltiplicano, e in molti vedono nel dialogo una sorta di manifesto del nuovo corso bianconero.

Per una parte della tifoseria, la frase di Spalletti suona come un messaggio chiaro al gruppo, accusato da tempo di aver smarrito intensità e senso di appartenenza durante le gestioni Thiago Motta e Igor Tudor. C’è chi legge in quelle parole la volontà dell’ex commissario tecnico della Nazionale di ristabilire una disciplina ferrea e una mentalità vincente, marchi di fabbrica delle sue precedenti esperienze.

Juve, le parole di Spalletti accendono il web: 'Il mister ha mandato un messaggio chiaro alla squadra'

Le parole di Spalletti hanno incendiato il web: "Dalla faccia di Perin si capisce chiaramente che si preoccupano di essere appesi al muro se non faranno quello che dice Spalletti", scrive un utente su X. Un altro aggiunge: "Spalletti con quel 'dipenderà da voi' detto a Perin ha voluto fin da subito mandare un messaggio di responsabilità al gruppo, togliere l'alibi dell'allenatore e mettere subito la pressione che serve".

Infine un utente su X, descrivendo la postura di Perin nel momento del dialogo con Spalletti, sottolinea: "Sguardo fisso, mani chiuse, pollici nascosti. Non è timore, è rispetto e concentrazione. Lui non parla, osserva. Perché chi ha il DNA Juve non ha bisogno di fare scena: basta uno sguardo".