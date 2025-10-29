L'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus sembra ormai certo e con il tecnico toscano ci sarà un reset alla Continassa. Per i calciatori bianconeri quindi finiranno gli alibi e sarà il momento di dimostrare il reale valore tecnico di questa squadra.

Juve, con l'arrivo di Spalletti gli alibi per i calciatori si riducono a zero

Con l’imminente approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, cala il sipario sul tempo degli alibi. Dopo mesi vissuti tra incertezze, transizioni e cambi tecnici, per i giocatori bianconeri è arrivato il momento della verità: da oggi in poi, non ci saranno più scuse.

Negli ultimi tempi, la Juventus aveva affidato la propria rinascita prima a Thiago Motta, tecnico emergente ma ancora alla prima vera esperienza in una grande piazza, e poi a Igor Tudor, chiamato in corsa per provare a rimettere in carreggiata una squadra smarrita. Due figure diverse, entrambe però accomunate da un fattore: la necessità di imparare a gestire un ambiente tra i più complessi e pressanti del calcio italiano. Ora, invece, sulla scena arriva un allenatore di tutt’altro spessore.

Spalletti, toscano di Certaldo, porta con sé un curriculum di alto livello e un carisma consolidato. Ha guidato panchine prestigiose come Roma, Inter e, soprattutto, Napoli, dove ha scritto una delle pagine più belle della recente storia del calcio italiano: lo scudetto 2022-23, conquistato con un dominio tecnico e tattico che ha incantato l’Europa.

Il suo calcio fatto di idee, movimento e disciplina tattica non ammette superficialità. Chi non segue, resta indietro.

Juventus, una nuova fase è alle porte

Per la Juventus, si apre dunque una nuova fase: i giocatori dovranno mettersi a nudo, affrontando finalmente le proprie responsabilità. La stagione, fin qui, ha regalato più ombre che luci: la vetta della Serie A si è allontanata, mentre in Champions League i bianconeri arrancano con appena 2 punti su 9 disponibili. Numeri che raccontano più di tante parole.

A Spalletti il compito di raddrizzare una barca che sbanda tra onde alte e vento contrario, riportando ordine, intensità e identità di gioco. Ai calciatori, invece, l’onere di remare nella stessa direzione, mettendo da parte ego, malumori e scuse.

Perché, da oggi in poi, non sarà più possibile nascondersi dietro inesperienze tecniche o progetti incompiuti: con Spalletti in panchina, chi non è all’altezza verrà inevitabilmente messo di fronte alla realtà.