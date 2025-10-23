Nelle scorse ore, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus, sottolineando quanto non sia accettabile che il club bianconero non vinca una gara tra campionato e Champions League da 7 partite.

Juventus, Pedullà: 'Non sta né in cielo né in terra che il club bianconero non vinca da 7 gare'

"Non sta né in cielo né in terra che la Juve trascorra 7 partite senza vincere", questa è la frase utilizzata da Alfredo Pedullà nel suo ultimo video pubblicato su YouTube. Il giornalista ha proseguito: "Con quella del Real Madrid sono sette partite che la Juventus non prende i 3 punti e sto sentendo tanti che stanno cambiando lo slogan della Juventus.

Io sapevo fosse 'vincere è l'unica cosa che conta' e non 'perdere a testa alta va bene'. Tutto questo non può andare bene, così come non può andare bene aver sbagliato alcune occasioni da gol che i bianconeri hanno sciupato sul campo del Madrid. Perché una formazione veramente affamata certe azioni non le sbaglia, e faccio soprattutto riferimento al tiro di Vlahovic, quello che il serbo avrebbe dovuto incrociare".

Pedullà ha proseguito: "L'allenatore bianconero si deve fare un esame di coscienza invece di parlare di calendario e fare nomi di squadre che magari non avrebbe comunque battuto. Tudor deve capire che ci sono degli slogan nella storia di un club che non può sfigurare, perché se conta solo vincere e lottare fino all'ultimo per un trofeo, non puoi permetterti di mancare la vittoria per sette gare consecutive.

Domenica sera, se non riuscirà a battere la Lazio, si arriverebbe addirittura a otto partite senza il sapore del trionfo, un percorso che può fare il Pisa, non la Juventus".

Il giornalista ha concluso: "Quindi Tudor deve capire che se la Juventus non ha più vinto, evidentemente ci saranno anche delle sue responsabilità. Perché non ha fatto sempre scelte illuminate, il gioco non si vede e anzi si percepisce una certa improvvisazione. Si capisce poco di quello che vuole fare e ha respinto un mercato che a mio avviso invece ha regalato ottimi calciatori al club. Senza parlare poi di quello che si sta vedendo a centrocampo, con Koopmeiners che ha girato praticamente tutti i ruoli della mediana. Quindi Tudor si faccia un esame di coscienza ma ci metta poco, perché il tempo non c'è più.

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Pensavo che non esistesse nessuno peggiore di Allegri ed ecco arrivare Tudor'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Anche ieri tutti i nuovi acquisti in panchina, Koopmeiners ulteriormente peggiorato. Pensavo che peggio di Allegri non esistesse, invece si chiama Tudor, che sta persino depauperando quel poco valore aggiunto che gli hanno comprato", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "La Juventus e i suoi tifosi hanno sconfessato il famoso motto dopo aver cacciato ingiustamente Maurizio Sarri che riuscì tra mille problematiche a vincere lo scudetto. È facile fare i piagnistei successivamente".