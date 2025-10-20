Dopo il ko contro il Como, la Juventus si rituffa in Champions League con l'obiettivo di conquistare punti importanti per la qualificazione alla fase successiva. Mercoledì alle ore 21, la Vecchia Signora sarà di scena allo Stadio Bernabeu contro il Real Madrid in una sfida che conserva sempre un grande fascino. Tudor ritorna al 3-4-2-1 e conferma Yildiz, mentre nei Blancos fari puntati su Kylian Mbappè.

3-4-2-1 per Tudor, possibile occasione per Vlahovic

Dopo l'esperimento fallito del 4-3-3 nel match contro il Como, mister Tudor è pronto a ritornare al suo collaudato 3-4-2-1.

La certezza risponde al nome di Kenan Yildiz, corteggiato non solo dal Real ma anche dai maggiori top club inglesi per le prossime sessioni di mercato. Il dieci comporrà la trequarti assieme a Conceiçao, pronti ad innescare Dusan Vlahovic che potrebbe vincere il ballottaggio con David per il ruolo di prima punta. Partirà ancora dalla panchina Openda mentre da monitorare le condizioni di Zhegrova che potrebbe saltare la sfida europea per il protrarsi di problemi all'anca.

A centrocampo tutto confermato con Locatelli e Thuram in mezzo al campo mentre sulle corsie spazio a Cambiaso e Kalulu, anche se resta viva l'ipotesi Kostic. In difesa spazio a Kelly, Rugani e Gatti che rientra dopo il turno di riposo in campionato.

In porta Di Gregorio, con Perin che attende nuove opportunità.

4-2-3-1 per il Real, Xabi Alonso si affida a Mbappè e Vinicius

Grande avvio di stagione da parte del Real Madrid di Xabi Alonso, primo in campionato ma anche in Champions dove ha totalizzato due vittorie. Le 'merengues' vogliono conquistare altri tre punti importanti per arrivare nel migliore dei modi al "Clasico" di settimana prossima contro il Barcellona.

Per quanto concerne la possibile formazione, Xabi Alonso è pronto a confermare il suo canonico 4-2-3-1. Fari puntati su Kylian Mbappè, autore già di 18 gol stagionali tra club e Nazionale. Il francese sarà sostenuto dal trio di mezze punte formato da Vinicius, Bellingham e Mastantuono, in vantaggio su Rodrygo.

A centrocampo, spazio a Tchouameni e Arda Guler, mentre in difesa possibile conferma come terzino per Valverde visti gli infortuni di Alexander Arnold e Carvajal. Completano la linea difensiva Carreras, Militao e l'ex Huijsen in vantaggio su Alaba. Tra i pali confermatissimo Courtois.

Statistiche e precedenti

Sono 21 i precedenti tra le due compagini in Champions con un score favorevole ai Blancos con 11 vittorie; 8 i successi della Vecchia Signora mentre solo due i pareggi. L'ultimo incrocio risale all'aprile 2018 quando nella doppia sfida di andata e ritorno, fu il Real ad ottenere il passaggio del turno grazie al 3-0 dell'Allianz ed alla super prestazione di Cristiano Ronaldo; inutile il 3-1 bianconero del Bernabeu.

Real Madrid(4-2-3-1): Courtois; Valverde, Huijsen, Militao, Carreras; Guler, Tchouameni; Vinicius, Bellingham, Mastantuono; Mbappè.

Juventus(3-4-2-1): Di Gregorio, Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Conceiçao; Vlahovic.