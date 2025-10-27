Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. Al tecnico croato è stata fatale la sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Lazio per 1-0. Dopo una notte di riflessione, la società ha deciso di sollevare dall'incarico il mister. In occasione del turno infrasettimanale, la squadra verrà allenata da Massimiliano Brambilla, ma per il dopo si penserebbe a uno fra Luciano Spalletti, Roberto Mancini o Raffaele Palladino.

Il comunicato della società

Domenica 26 ottobre, all'Olimpico di Roma c'è stata Lazio-Juve.

Dopo soli 9 minuti i biancocelesti sono passati in vantaggio grazie a un tiro da fuori area di Toma Basic.

Per tutta la gara, la Vecchia Signora ha cercato di riportare il risultato in parità, ma invano. Al triplice fischio, i bianconeri hanno trovato la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League. Una situazione che evidentemente ha indotto la società della Juventus a decidere di cambiare allenatore.

Nel comunicato ufficiale di queste ore della società si legge: "Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della prima squadra maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese".

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus



I dettagli: https://t.co/ADGQZ155I1 pic.twitter.com/69mQ5Sp9F8 — JuventusFC (@juventusfc) October 27, 2025

Le ipotesi sul prossimo allenatore della Juve

In seguito all'esonero di Tudor è già partito il toto-nomi per il successore.

Al momento gli allenatori in lizza sono Luciano Spalletti, Do Mancini e Palladino.

Tuttavia non bisogna sottovalutare anche un clamoroso ritorno di Thiago Motta, sollevato dall'incarico lo scorso 23 marzo 2025. Quest'ultima è infatti ancora sotto contratto con la bianconera.

L'opinione di alcuni tifosi

Su X, non sono mancati i commenti dei tifosi della Juve.

Un tifoso ha commentato: "Mi spiace per Igor, juventino vero che ha avuto il coraggio di prendere in mano la squadra in un momento difficile. Spero tu possa continuare felicemente la tua carriera, perché umanamente te lo meriti". Un altro utente ha invece criticato la gestione della società: "Siamo diventati imbarazzanti".

Un altro tifoso ha commentato il possibile arrivo di Spalletti sulla panchina bianconera: "Sono sicuro che con lui si può vincere qualcosa". Infine un utente ha commentato deluso: "Certo la società è convinta che cambiando allenatore ogni tot mesi si possono risolvere tutti i problemi, ma purtroppo non è così".