Kheprhen Thuram è uno dei calciatori della Juventus più ricercati sul fronte calciomercato. Il centrocampista francese è subito diventato un elemento fondamentale e le sue prestazioni non sono passate inosservate attirando i top club europei. Oltre alle società inglesi, anche il Real Madrid starebbe sondando il terreno e sarebbe pronto ad un'offerta in estate per strapparlo alla Vecchia Signora.

Juve, il Real mette nel mirino Thuram

Il classe 2001 è stato uno dei migliori acquisti degli ultimi anni del club bianconero ed è subito riuscito uno spazio da protagonista.

Fisicità, velocità, tecnica ed inserimenti. Tutte caratteristiche che ne hanno un centrocampista completo. I migliori club europei stanno valutando il suo profilo per rinforzare le rispettive mediane e tra questi ci sarebbe anche il Real Madrid di Xabi Alonso. I Merengues sono infatti alla ricerca di un quel tipo di calciatore per dare maggirore impatto e fisicità al centrocampo. Stando ad alcuni rumors di mercato, i Galacticos vorrebbero capire i margini di manovra per intavolare una vera e propria trattativa con la Juventus. Per il club bianconero, Thuram è incedibile e solo di fronte ad un'offerta fuori mercato attorno ai 70-80 milioni di euro, la situazione potrebbe cambiare.

Al momento non si può parlare di una trattativa conceta ma di un interesse da parte del Real che potrebbe svilupparsi a giugno, con la Juve che proverà in tutti i modi a trattenere il francese.

Molto dipenderà anche dagli obiettivi stagionali dei bianconeri che con l'eventuale mancata partecipazione alla prossima Champions League potrebbero cedere qualche prezzo pregiato.

Possibile cessione in prestito per Adzic a gennaio

La Juventus vuole valorizzare anche i migliori prospetti presenti in rosa. Come per Kenan Yildiz, la Vecchia Signora vuole puntare su alcuni giovani di grande talento così da commettere gli errori del passato con le cessioni di Soulè e Hujisen. Uno dei maggiori talenti presenti in rosa è sicuramente Vasilije Adzic che ha dimostrato le sue qualità in questa prima parte di stagione.

Nonostante ottime potenzialità, il classe 2006 non è riuscito ad avere continuità di rendimento dopo la rete siglata contro l'Inter e per questo la Juve starebbe valutando una cessione in prestito secco a gennaio così da poterlo monitorare e farlo crescere sotto tutti i punti.

Già in estate alcune squadre come Genoa e Palermo avevano chiesto informazioni e potrebbero ritornare alla carica per il giovane centrocampista montenegrino.

Adzic può ricoprire diverse posizioni in campo sia centrocampista che trequartista e con la giusta esperienza diventare un elemento fondamentale per la Juventus del futuro.