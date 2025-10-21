Khephren Thuram è uno dei calciatori della Juventus più richiesti sul fronte calciomercato. Oltre Yildiz, il centrocampista francese è molto apprezzato in giro per l'Europa ed in particolare in Premier League dove diversi club lo stanno monitorando. Oltre al Liverpool, anche Chelsea e Tottenham sarebbero interessati e pronti a un'offerta durante la prossima sessione estiva di mercato.

Anche Chelsea e Tottenham su Thuram

Il classe 2001 è diventato il faro della mediana juventina con prestazioni che abbinano qualità e quantità. Le sue prove non sono passate inosservate e hanno attirato l'interesse di molti top club europei, con le big di Premier in prima fila.

Stando ad alcuni rumors, sia Chelsea che Tottenham lo avrebbero opzionato per rinforzare il centrocampo nella prossima estate. I Blues sono alla ricerca di un calciatore da affiancare a Caicedo, mentre gli Spurs vorrebbero acquistare un giocatore di gamba e fisicità così da alzare il ritmo in mezzo al campo. Le due società inglesi starebbero valutando un'offerta a giugno che potrebbe avvicinarsi ai 60 milioni di euro.

La Juve non ha alcuna intenzione di cedere Thuram, ma molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno e soprattutto dagli obiettivi della prossima stagione, visto che il francese è desideroso di competere ad altissimi livelli e giocare in Champions League.

Il club bianconero potrebbe anche decidere di sacrificare altre pedine come Koopmeiners, Miretti per trattenere il 24enne considerato elemento fondamentale per il progetto.

Tutto fatto per il rinnovo di Rugani, contratto fino al 2028

Intanto Daniele Rugani continuerà la sua esperienza alla Juventus. Il difensore italiano ha rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora, un segnale di grande stima per il classe '91, che ha sempre onorato i colori della Vecchia Signora. L'accordo è stato trovato sulla base di un ingaggio da circa 2 milioni fino al 2028, visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Una mossa che rimarca le ottime prestazioni offerte dal 31enne sia durante la pre-season che in campionato. Nel sistema tattico di Tudor, l'ex Empoli ha un ruolo importante visto l'infortunio di Bremer ma soprattutto la sua duttilità nel giocare a tre ed a quattro.

Se per Rugani la situazione è delineata, da capire le posizioni di Filp Kostic e soprattutto Weston McKennie, entrambi in scadenza nel giugno 2026. L'esterno serbo potrebbe lasciare Torino a parametro zero in estate, mentre il centrocampista americano potrebbe esser ceduto già a gennaio visto l'interesse del Marsiglia e di alcuni club della MLS.