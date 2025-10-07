Il futuro di Dusan Vlahovic resta un rebus. Il contratto in scadenza nel giugno 2026 è una vera e propria spada di Damocle per la Juventus che potrebbe decidere di valutare offerte già a gennaio per non perdere il calciatore a parametro zero in estate. Tanti i club sulle sue tracce, tra cui il Chelsea che potrebbe provare un assalto nella finestra invernale di mercato ed anticipare la concorrenza degli altri top club europei.

Anche il Chelsea monitora Vlahovic

Quattro reti in sette partite per il bomber serbo che è partito con il piede giusto in questa stagione nonostante molte apparizioni iniziate dalla panchina.

Il suo senso del gol, le sue prestazioni non sono passate inosservate con diverse società europee sulle sue tracce. Stando agli ultimi rumors, anche il Chelsea starebbe monitorando il classe 2000 e potrebbe provare ad intavolare una trattativa con la Juventus a gennaio. I Blues potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni per accontentare il club bianconero e proporre all'entourage del calciatore un ingaggio vicino ai 12 milioni percepiti a Torino. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta e reale ma di un interesse come quello da parte del Bayern Monaco e dell'Atletico Madrid.

Con l'eventuale cessione di Vlahovic, la Vecchia Signora avrebbe l'opportunità di reinvestire il denaro e completare il reparto avanzato.

Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza a cominciare da Gabriel Jesus che potrebbe lasciare l'Arsenal per giocare con continuità. Discorso simile anche per Zirzkee non una prima scelta di Amorim al Manchester United, e da non scartare la pista Lookman valutato 45 milioni dall'Atalanta.

Non tramonta la pista Kessie per il centrocampo

La Juventus lavora anche per rinforzare la rosa ed in particolare il centrocampo che come dimostrato nelle ultime uscite non ha alternative di livello a Thuram. Koopmeiners non è ancora riuscito a trovare il giusto spazio e per questo la dirigenza è alla ricerca di un calciatore che possa dare quantità e qualità. Diversi i nomi nella lista del ds Comollì e tra questi non tramonta la pista che porta a Frank Kessie che potrebbe lasciare l'Al-Ahli già a gennaio.

Il centrocampo classe 98 presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026 ed in caso di mancato accordo potrebbe liberarsi a parametro zero in estate. Il club bianconero starebbe valutando di effettuare un'offerta già nella finestra invernale così da anticipare la forte concorrenza. Al momento si parla di un'idea che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Kessie rappresenterebbe un bel colpo per la mediana di Tudor. L'ex Milan darebbe qualità ma anche quantità e personalità all'intero centrocampo bianconero.