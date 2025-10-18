Trattenere i migliori calciatori in rosa per dare continuità al nuovo progetto è uno degli obiettivi della Juventus che vuole ritornare protagonista in Italia e in Europa. A livello internazionale però è molto apprezzato Khephren Thuram. Il centrocampista francese piace in Premier e in particolare al Liverpool, che sarebbe pronto ad un'offerta nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Juve, il Liverpool mette nel mirino Thuram per giugno

Il centrocampista francese è da subito diventato un elemento fondamentale per la Vecchia Signora offrendo prestazioni di grande spessore sotto tutti i punti di vista.

Personalità, fisicità, tecnica e capacità realizzativa. Tutte caratteristiche che ne fanno un giocatore completo ed hanno attirato l'interesse di diversi top club europei. Una delle società più interessate sarebbe il Liverpool che già la scorsa estate aveva provato ad aprire un discorso con la Juventus, subito tramontato. I Reds potrebbero riprovarci nel giugno 2026 e, stando ad alcuni rumors, sarebbero pronti a un'offerta importante, attorno ai 60 milioni di euro. Al momento non si può parlare di una trattativa reale e concreta, ma di un sondaggio che però potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

La Juve comunque non ha alcuna intenzione di cedere il classe 2004 ma molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno; i bianconeri proveranno a blindare il francese, prendendo semmai in considerazione la cessione di altri centrocampisti come Miretti e soprattutto Teun Koopmeiners, così da finanziare il mercato in entrata.

Situazione Kim, anche il Fenerbahce sul centrale del Bayern

La Juventus intanto lavora per rinforzare l'organico già nella finestra invernale di mercato. I bianconeri sono alla ricerca di un difensore che possa puntellare la retroguardia dopo l'infortunio occorso a Bremer che terrà il brasiliano lontano dai campi per alcune settimane. La dirigenza sta seguendo diversi profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Kim-Min Jae che potrebbe lasciare il Bayern Monaco a gennaio. L'ex Napoli non è intoccabile per Kompany e potrebbe lasciare la Germania per giocare con maggiore continuità. La trattativa però non appare semplice vista la concorrenza di molti club europei come Milan ma soprattutto Fenerbahce.

Il club turco sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 30-35 milioni per accaparrarsi le prestazioni del centrale coreano.

La Vecchia Signora monitora anche altre piste come Rudiger che potrebbe salutare il Real Madrid già a gennaio. Resta viva anche la pista Beraldo, la cui valutazione si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro.