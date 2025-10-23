La Juventus inizia a valutare le prime mosse per rinforzare l'organico nella sessione invernale di calciomercato. Tutto gira attorno al futuro di Dusan Vlahovic che con il contratto in scadenza nel giugno 2026 potrebbe esser ceduto già a gennaio. I bianconeri valutano così eventuali sostituti del serbo e tra questi spunta anche Iliman Ndiaye, talentuoso esterno senegalese in forza all'Everton.

Juve, possibile interesse per Ndiaye per gennaio

Il numero dieci classe 2000 si è ritagliato uno spazio da assoluto protagonista nell'Everton attirando l'interesse di molti top club europei tra cui la stessa Juventus.

I bianconeri vorrebbero capire i margini di manovra per intavolare una trattativa concreta con i Toffies; una trattativa che al momento appare molto difficile vista la volontà del club inglese di trattenere il suo gioiello fino al termine della stagione e di prendere in considerazione solo cifre fuori mercato attorno ai 50 milioni di euro. Una cifra che al momento i bianconeri non hanno intenzione di investire e che ha già frenato l'Inter in estate. Ndiaye rappresenterebbe un colpo importante per la Juventus con caratteristiche differenti da Vlahovic e da altri calciatori presenti in rosa. Velocità, dribbling, visione di gioco e capacità negli assist. Un calciatore che andrebbe così a rinforzare la batteria di trequartisti a disposizione di Tudor.

Il dieci dell'Everton non è il solo profilo monitorato per rinforzare l'attacco. Resta viva la candidatura di Gabriel Jesus che potrebbe lasciare l'Arsenal a gennaio. Il brasiliano vuole giocare con maggiore continuità per provare a ritornare nel giro della Nazionale; la Juve valuta un eventuale acquisto in prestito. Più complicata la pista Joshua Zirzkee che lo United cederebbe solo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 40 milioni.

Retroscena Juve, Tudor voleva Osimhen e Tonali

La scorsa sessione estiva di calciomercato ha portato una vera e propria rivoluzione in casa Juventus, anche dal punto di vista societario con l'addio del ds Giuntoli e l'arrivo di Comollì. Stando ad alcuni retroscena, con la gestione di Giuntoli erano state avanzate due trattativa per Victor Osimhen e Sandro Tonali.

I due calciatori era stato considerati obiettivi primari per mister Tudor ma gli affari non si sono concretizzati. L'attaccante nigeriano doveva essere il sostituto di Vlahovic ma ha poi scelto il Galatasaray, mentre il centrocampista italiano è rimasto al Newcastle rinnovando il contratto in questi giorni.

Con l'arrivo di Comollì, si è poi deciso di virare su altri obiettivi come David ed Openda per l'attacco, mentre per la trequarti si è deciso di puntare su Zhegrova. I prossimi mesi saranno fondamentali per capire la qualità del mercato bianconero.