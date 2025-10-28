In attesa della nomina del nuovo allenatore, la Juventus continua a pensare al calciomercato per rinforzare la rosa a gennaio. Le priorità sono l'arrivo di un terzino che possa dare qualità e quantità e di un centrocampista di grande spessore tecnico. Per il ruolo di esterno l'obiettivo numero resta Nahuel Molina, mentre per la mediana si fa strada la candidatura di Arthur Atta dell'Udinese.

I bianconeri non mollano Molina

L'esterno argentino Molina non è più intoccabile per il Cholo Simeone e potrebbe lasciare l'Atletico a gennaio. L'obiettivo del classe '98 è di arrivare nella miglior condizione psico-fisica al Mondiale con l'Argentina e quindi vuole giocare con maggiore continuità in questa stagione.

La Juventus, che già in estate aveva provato a intavolare una trattativa con i Colchoneros, punterà sulla volontà del calciatore per imbastire l'affare sulla formula di un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 25-30 milioni di euro. Una formula che al momento non convince l'Atletico che vorrebbe cedere l'ex Udinese solo a titolo definitivo.

Molina non è però il solo profilo seguito dalla dirigenza bianconera che valuta eventuali alternative come Brooke Norton-Cuffy, che nonostante l'avvio di stagione non esaltante del Genoa ha attirato l'interesse di diverse squadre italiane. Il Grifone valuta 25 milioni l'esterno inglese, nel mirino anche del Napoli come possibile vice Di Lorenzo.

Infine, viva anche l'ipotesi low-cost che risponde al nome di Mendy, pronto a lasciare il Real. Il cartellino si aggira attorno ai 15 milioni.

Possibile interesse per Atta dell'Udinese

Un altro tassello è l'acquisto di un centrocampista che possa dare qualità, quantità e fantasia alla mediana. Visto il rinnovo di Milinkovic Savic con l'Al-Hilal, la Juve starebbe valutando altri profili come Arthur Atta, gioiello dell'Udinese classe 2003. Il centrocampista francese, che sarà avversario proprio della Vecchia Signora nel turno infrasettimanale, è tra i protagonisti di questo inizio di stagione e ha attirato su di sé l'interesse di diverse squadre italiane ed europee. Il club bianconero starebbe sondando il terreno già per gennaio, ma la trattativa appare molto complicata per diversi fattori; il primo è legato alla valutazione di circa 35-40 milioni di euro, il secondo legato alla volontà dell'Udinese di trattenere il calciatore fino al termine della stagione per poi valorizzarlo a giugno.

Atta non è il solo nome sul taccuino della dirigenza juventina, che continua a monitorare anche Morten Frendrup, perno del centrocampo del Genoa. Il centrocampista danese ha una valutazione attorno ai 20-25 milioni, decisamente inferiore rispetto a quella di Atta.