Archiviata la Champions con la sconfitta contro il Real, la Juventus vuole ritornare alla vittoria in campionato così da non perdere terreno dalla vetta della classifica. Domenica ore 20:45, impegno dura per l'undici bianconero che sarà di scena allo Stadio Olimpico contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Tudor conferma Yildiz e dovrebbe riproporre Vlahovic mentre Sarri si affida a capitan Zaccagni viste le assenze di Castellanos e Cancellieri.

3-4-2-1 per Tudor, ballottaggio Locatelli-Koopmeiners

L'ottima prova del Bernbaeu ha dato qualche certezza in più a mister Tudor che dovrebbe confermare il 3-4-2-1.

In attacco si va verso la conferma di Dusan Vlahovic che ha offerto una buona prova contro i Merengues. Il serbo è in vantaggio su David e dovrebbe completare il reparto offensivo assieme ad Yildiz e Conceicao, in vantaggio su McKennie.

A centrocampo ballottaggio tra Koopmeiners e Locatelli con il capitano bianconero in vantaggio per affiancare Thuram. Sulle corsie laterali confermati Kalulu e Cambiaso che avranno il compito di contenere le incursioni degli esterni biancocelesti. Le buone notizie arrivano dal pacchetto arretrato viste le ottime prestazioni di Gatti e Rugani che insieme a Kelly andranno a completare la retroguardia a tre. Infine, tra i pali confermatissimo Di Gregorio che ha offerto una prestazioni di grande spessore contro il Real.

4-3-3 per Sarri, out Castellanos e Cancellieri

La Lazio arriva da tre risultati consecutivi, l'ultimo contro l'Atalanta. La formazione biancoceleste vive un buon momento ma deve fare i conti con i tanti infortuni. Mister Sarri è pronto a confermare il suo collaudato 4-3-3 ed è pronto ad affidarsi alla classe e fantasia di capitan Zaccagni. Il numero dieci, recuperato contro la Dea, guiderà l'attacco assieme a Dia e Isaksen. Pesano infatti gli infortuni di Castellanos e Cancellieri, vero trascinatore della Lazio in questo inizio di stagione con 4 reti in 6 partite.

A centrocampo confermato Cataldi vista l'assenza di Rovella. Il numero 32 agirà nel ruolo di play davanti alla difesa e sarà coadiuvato da Guendouzi e Basic.

In difesa, sulle fasce spazio a Marusic e Nuno Tavares mentre al centro confermatissima la coppia Romagnoli-Gila. Lo spagnolo sarà un osservato speciale visto l'interesse proprio dei bianconeri per la prossima sessione estiva di mercato. Tra i pali non si tocca Provedel, grande protagonista contro l'Atalanta.

Precedenti e probabili formazioni

Sono 196 i precedenti tra le due compagini che vedono la Juventus in netto vantaggio con 100 successi contro le 49 vittorie da parte dei padroni di casa. Nell'ultimo incrocio furono però i biancocelesti ad avere la meglio grazie all'1-0 firmato da Adam Marusic.

Lazio(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, N. Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Juventus(3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Vlahovic.