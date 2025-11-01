Secondo quanto scritto su X dal giornalista Paolo Bargiggia, la Juventus e l'Inter potrebbero pensare a uno scambio clamoroso nel mercato di gennaio che vedrebbe Manuel Locatelli andare in nerazzurro al posto di Davide Frattesi.

Calciomercato, Bargiggia: 'Locatelli all'Inter e Frattesi alla Juve, scenario da seguire nel mercato di gennaio'

La Juventus quasi certamente tornerà sul mercato di gennaio per potenziare un centrocampo che mancherebbe di uomini e con determinate caratteristiche. Nello specifico, il gioco di Spalletti richiederebbe almeno due mezz'ali con gamba e inserimenti nel proprio background, caratteristiche che vanta ad esempio Thuram e non Koopmeiners.

Da questo probabilmente nasce l'ultima indiscrezione scritta da Paolo Bargiggia, giornalista sportivo che sul proprio account X ha riferito di uno scambio che avrebbe del clamoroso: "Uno scenario da seguire sul mercato a gennaio è quello che potrebbe vedere uno scambio, inizialmente di prestiti con Locatelli all'Inter e Frattesi alla Juventus".

Una trattativa, che se andasse in porto, farebbe contenti più o meno tutti: la Juventus otterrebbe quel mediano di spinta che cercherebbe ormai da mesi e si priverebbe di un calciatore dalle caratteristiche ibride come Locatelli. L'Inter, acquisirebbe un mediano di qualità, privandosi almeno temporaneamente di un calciatore che in nerazzurro proprio non riesce a sbocciare.

Frattesi, cambiano gli allenatori nell'Inter ma non il suo scarso impiego

Se infatti prima si poteva pensare che Frattesi non giocasse nell'Inter con continuità per delle caratteristiche poco abbinabili al gioco di Simone Inzaghi, ora con Chivu le cose sarebbero dovute cambiare. E invece anche con il tecnico rumeno, il classe '99 sta faticando tremendamente a vedere il campo: in 12 match ufficiali tra campionato e Champions League disputati dalla Beneamata, il mediano romano è sceso sul rettangolo di gioco verde per 8 volte, collezionando appena 298 minuti di gioco ufficiali. La grande concorrenza in mediana dell'Inter resta quindi il suo freno più grande, con Mkhitaryan che a 36 anni ancora gli è davanti, con Barella che è un intoccabile e con un Susic che sta crescendo esponenzialmente.

Juventus, Frattesi e quel arrivo tante volte sfiorato

Seguendo le parole di Bargiggia, la Juventus starebbe quindi pensando a Davide Frattesi per potenziare il centrocampo. Una notizia che si ripropone ciclicamente ad ogni finestra di mercato: il centrocampista classe '99 infatti, era stato accostato al club bianconero nella scorsa estate, cosi come in quella precedente. Insomma, uno sposalizio tante volte sfiorato fra l'ex Sassuolo e la vecchia signora.