Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video su Youtube nel quale ha rivelato di essersi divertito molto di più nel vedere la Juventus Women contro la Fiorentina, match vinto dalle bianconere per - 0, piuttosto che quella maschile, che ha pareggiato 1-1 sabato pomeriggio al Franchi.

Chirico: 'Mi sono divertito molto di più nel vedere le donne che quello schifo del Franchi'

Il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube e riferendosi alla Juventus ha detto: "Se devo confrontare la gara giocata sabato con quella di ieri disputata dalle donne, devo ammette di essermi divertito molto di più nel vedere la Juve Woman rispetto a quello schifo andato in scena al Franchi.

Perché la prestazione dei ragazzi è stata orrenda, orripilante, mentre quella delle ragazze è stata ottimale. Hanno prodotto bel calcio nonostante la formazione abbia subito una rivoluzione in estate, in quanto diverse protagoniste come Boattin o Caruso siano andate via. Al loro posto però sono arrivare calciatrici altrettanto brave e questo grazie al lavoro fatto da Braghin, ds che ha operato meglio dei suoi colleghi che hanno costruito male la squadra al maschile".

Chirico ha proseguito: "Braghin sicuramente ha messo in piedi una formazione che darà soddisfazioni ai suoi tifosi e al club anche in campo internazionale, perché questa squadra sta facendo passa avanti anche in maniera spedita, nella massima competizione europea.

Non va dimenticato infatti che è reduce da un 3-3 contro il Lione e ieri ha battuto un'altra compagine forte e che le precedeva in classifica, la Fiorentina. Ora sono seconde in solitaria e hanno davanti solo la Roma, che peraltro incontreranno al termine della sosta delle nazionali che anche il calcio femminile dovrà affrontare nelle prossime settimane".

Il giornalista ha concluso: "La Juventus femminile gioca molto meglio di quella maschile, perché cerca di dominare le gare, attacca per 90 minuti e esprime un calcio più qualitativo. In rosa hanno elementi più tecnici di quelli che sono nella prima squadra degli uomini e creano trame di gioco davvero interessanti, cosa che non vediamo più da tempo con gli uomini.

Ecco perché ieri hanno meritato di vincere lo scontro con la Fiorentina".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Io ormai guardo solo la Women, sono davvero brave'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Brave, veramente brave! Io guardo più loro ormai, che sudano, si impegnano e giocano bene", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi sottolinea: "Hai detto bene, Marcello, il direttore sportivo. Quello che manca alla prima squadra".